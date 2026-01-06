Tras FUERTE OPERATIVO, reaprehenden a REO FUGADO del Cereso Hermosillo 1; esto se sabe

Hermosillo, Sonora.– Este martes 6 de enero de 2026, autoridades estatales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSP Sonora) confirmaron la captura y reingreso al sistema penitenciario de la persona privada de la libertad cuya fuga fue detectada el pasado domingo 4 de enero de 2025 en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de Hermosillo.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, durante una revisión interna se detectó la ausencia del interno, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda y localización, logrando su captura en un operativo coordinado, por lo que actualmente ya se encuentra nuevamente bajo resguardo de la autoridad penitenciaria.

Según lo poco que se ha dado a conocer, el interno se encontraba recluido por el delito de portación de arma prohibida y no contaba con otros antecedentes penales. Sobre el hecho, el capitán José Martínez Lavariega explicó para los medios de comunicación de la capital de Sonora que la investigación correspondiente a la ausencia del interno está a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

"Nosotros apoyamos en cuestiones de seguridad al sistema penitenciario; sin embargo, es una coordinación general independiente, no depende de la Policía Estatal", señaló José Martínez Lavariega. La situación de fuga coincidió con la visita dominical del domingo 4 de enero, cuando familiares de personas privadas de la libertad permanecieron varias horas en espera debido a que el penal no abrió en el horario habitual, lo que derivó en un bloqueo temporal del bulevar Ganaderos por aproximadamente tres horas.

Posteriormente, autoridades del Cereso informaron a los familiares que se realizaba un reconteo general de la población interna, descartando personas fallecidas o lesionadas. Una vez concluido el procedimiento y liberada la vialidad, el acceso al penal fue autorizado alrededor de la una de la tarde.

La Secretaría de Seguridad Pública reiteró que los protocolos de seguridad se aplicaron conforme a lo establecido y que la situación fue controlada oportunamente, garantizando el orden dentro del centro penitenciario. Finalmente, este martes 6 de enero, se comunicó de la recaptura del reo. Hasta el momento no se han dado a conocer más datos de la persona que se fugó y ya fue recapturada; se espera que en las próximas horas la FGJES dé a conocer más información de los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui