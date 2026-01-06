VIOLENTO Día de Reyes en Sonora: A sangre fría, sicarios matan a balazos a un hombre

Hermosillo, Sonora.- La violencia no descansa ni en Día de Reyes. La madrugada de este martes 6 de enero, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal del Ejército mexicano, desplegaron un operativo de seguridad en la ciudad de Hermosillo, luego de que se reportara una agresión armada contra una persona en la vía pública. Por desgracia, la víctima perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la madrugada de este martes 6 de enero, alrededor de las 00:00 horas, tiempo local, en el cruce del bulevar Solidaridad y la avenida Rosario P. de Luna, en la colonia Norberto Ortega de Hermosillo. En ese punto, un hombre identificado de manera preliminar como Carlos, de aproximadamente 30 años de edad, fue atacado a balazos por sujetos hasta ahora no identificados.

Los hechos movilizaron a las autoridades de Hermosillo. Foto: Facebook

Testigos señalaron que un comando armado llegó a una vivienda; dentro, los sicarios preguntaron por la víctima y posteriormente la atacaron a balazos. Acto seguido, huyeron hacia una dirección desconocida, mientras que vecinos que escucharon los balazos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, así como corporaciones estatales, quienes localizaron a la víctima tendida con múltiples impactos de bala.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que arribaron al lugar realizaron la valoración correspondiente; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso a las autoridades ministeriales. Tras confirmarse el fallecimiento, el área fue acordonada por elementos de seguridad para preservar la escena del crimen y evitar la alteración de indicios.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para determinar la mecánica del ataque y establecer la posible identidad de los responsables. A la fecha de publicación de esta nota, no hay reportes de personas detenidas por este hecho.

