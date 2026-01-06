Voraz INCENDIO en taller de Monterrey causa pánico y moviliza a las autoridades

Monterrey, Nuevo León.- La noche de este lunes 5 de enero, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL), así como personal de Servicios de Emergencia, respondieron a un Código Rojo en el Centro de Monterrey, donde se desató un voraz incendio al interior de un establecimiento comercial dedicado a la reparación de aparatos electrónicos. Por fortuna, este siniestro no dejó víctimas letales.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron minutos antes de las 22:00 horas, tiempo local, de este lunes, sobre la avenida Francisco I. Madero, en su cruce con la calle Mariano Arista. En ese punto, un taller de reparación de televisiones fue consumido por el fuego, lo que movilizó a las autoridades y obligó al desalojo preventivo de al menos siete personas que habitaban en departamentos ubicados en los inmuebles contiguos.

Autoridades se movilizaron para controlar el incendio. Foto: Facebook

Esto se sabe del siniestro

Información proporcionada por autoridades de Protección Civil de Nuevo León señala que el siniestro se originó en una bodega del negocio, donde se almacenaba diversa herramienta y aparatos electrónicos. Las llamas se propagaron rápidamente, alcanzando bocinas, ventiladores, aspiradoras y otros artículos, lo que provocó daños materiales de consideración. Debido a que la inmueble estaba cerrado, personal del heroico cuerpo de Bomberos tuvo que romper los candados de las cortinas para ingresar y realizar las maniobras necesarias para sofocar el fuego.

Durante el incendio, el calor generó el colapso parcial de un techo de lámina, lo que incrementó la intensidad de las llamas y complicó las labores iniciales de contención.

Ante la cercanía de viviendas y el riesgo de propagación del fuego, personal de Protección Civil procedió al desalojo preventivo de siete personas que se encontraban en departamentos aledaños. Por fortuna, y gracias a sus prontas acciones, no se reportaron personas lesionadas o intoxicadas.

#Seguridad | Detenido en Nogales por violencia familiar; amenazó a su propia madre para que le diera dinero uD83DuDC64uD83DuDEA8https://t.co/tXuMrszI7B — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 6, 2026

Una vez extinguidas las llamas, el área fue asegurada para realizar la evaluación de daños y las inspecciones correspondientes. Las autoridades informaron que se realizarán las investigaciones necesarias para determinar las causas que originaron el incendio y descartar riesgos adicionales en la zona.

Fuente: Tribuna del Yaqui