Accidente laboral en Monterrey: Trabajador sufre caída y pierde la vida en empresa tabacalera

Monterrey, Nuevo León.- Después del mediodía de este miércoles 7 de enero de 2026, un trabajador perdió la vida dentro de las instalaciones de una empresa tabacalera ubicada en la colonia Centro de Monterrey, Nuevo León. El hoy occiso, quien trabajaba para British American Tobacco, falleció luego de sufrir un accidente laboral, situación que generó una intensa movilización por parte de autoridades y personal de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 12:29 horas, cuando a través de las líneas de ayuda, personal de Protección Civil Municipal recibió el reporte sobre una persona lesionada debido a una caída en el interior de un inmueble situado en el cruce de la calles Arteaga e Ingeniero Constantino de Tarnava. Trascendió que el percance ocurrió al realizar la apertura de la válvula, sin permitir el desfogue total de la presión.

El personal de la empresa activó de inmediato su protocolo interno de atención y solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia. Sin embargo, tras la valoración médica, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se declaró su fallecimiento en el lugar", explicó el portal de noticias Enfoque Monterrey.

Esto provocó que una de las piezas saliera proyectada e impactándolo, lo que ocasionó su caída desde una altura aproximada de dos metros. A su llegada, elementos de Protección Civil confirmaron que el accidente se registró cuando el empleado realizaba labores de mantenimiento. Paramédicos de Cruz Roja y CRUM declararon que el individuo ya no contaba con signos vitales. El hoy occiso respondía al nombre de Juan y tenía 47 años de edad.

Agentes de la Policía de Monterrey también acudieron al llamado para ayudar en la labores y realizar las diligencias correspondientes, así como el aseguramiento del perímetro, en coordinación con una unidad 7/4. Cabe mencionar que apenas el pasado domingo 4 de enero de 2026, un trabajador de Nemak también perdió la vida tras ser aplastado por una máquina durante su jornada laboral en el municipio de García, Nuevo León.

Fuente: Tribuna del Yaqui