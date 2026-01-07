Alerta en Hermosillo: Riahana tiene 14 años y se desconoce su paradero desde el 5 de enero

Hermosillo, Sonora.- El colectivo Madres Buscadoras de Sonora emitió este miércoles una ficha de localización para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la búsqueda de la menor Riahana Alcalá Burton, de 14 años de edad. De acuerdo con la información difundida por la organización civil, la adolescente fue vista por última vez el pasado lunes 5 de enero en la ciudad de Hermosillo, desde entonces se desconoce su paradero.

Hasta el momento, se desconoce su paradero, por lo que cual se activó la difusión de su ficha a través de redes sociales y medios de comunicación con el objetivo de agilizar su localización. La menor es de tez morena clara y cabello largo y oscuro. Aunque la ficha no especifica la vestimenta que portaba al momento de su desaparición, la fotografía se utiliza como referencia principal para su identificación en espacios públicos.

El grupo dedicado a la búsqueda de personas hizo un llamado a la población para que, en caso de tener cualquier dato que pueda contribuir a dar con la ubicación de Riahana, se comuniquen de inmediato. Para ello el colectivo ha puesto a disposición líneas directas de comunicación para recibir reportes. Quienes cuenten con información veraz pueden contactar al número telefónico 662 341 5616.

Ayudemos a compartir la ficha de esta niña solo tiene 14 años. Si sabes alguna información favor de llamar al número, todo es totalmente anónimo", se lee en la publicación.

Asimismo, se reciben datos a través del correo electrónico madresbuscadorasdesonora@gmail.com o mediante las redes sociales oficiales de Madres Buscadoras de Sonora en Facebook, X e Instagram. Se recuerda a la ciudadanía que la información proporcionada será tratada con confidencialidad y que el único objetivo es lograr el retorno de la adolescente a su entorno familiar. Se agradece de antemano la difusión responsable de esta información.

Fuente: Tribuna del Yaqui y Madres Buscadoras de Sonora