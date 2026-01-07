Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde del pasado 6 de enero de 2026 se convirtió en violenta para los vecinos de la colonia Prados de la Laguna, ubicada al oeste de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, pues en punto de las 17:20 horas se registró la ejecución de un sujeto del sexo masculino. Ayer TRIBUNA te informó sobre el hecho armado; sin embargo, la víctima no había sido identificada hasta hace unas horas, aquí la información.

Se dio a conocer que en vida el hombre respondía al nombre de Andrés S.M. y tenía aproximadamente 28 años de edad; también se informó que era residente de la colonia Villafontana. Cabe recordar que los hechos sucedieron entre las calles Flavio Bórquez, entre Canal y Noruega, cuando sujetos armados atacaron el vehículo de la víctima, un sedán, marca Chrysler, color gris oscuro, el cual se encontraba estacionado. Es así que Andrés S.M. quedó sin vida en el asiento del vehículo y se convirtió en el séptimo ejecutado de enero. El sujeto iba vestido con un pantalón azul de mezclilla y playera gris.

Ataque armado deja hombre sin vida dentro de vehículo en Prados de La Laguna; identifican a víctima

Cabe señalar que, producto del hecho armado, el automóvil presentó múltiples impactos de bala en su carrocería, por lo que, junto con los indicios balísticos, será analizado por los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES). De momento, no hay detenidos por este hecho violento, pero se sabe que elementos de las distintas órdenes de gobierno ya comenzaron las primeras investigaciones.

Asesinan a 'El Sol'

Otro hecho violento que se registró en días pasados se trata del asesinato de Miguel Ángel V.M., de 24 años, apodado como 'El Sol'. Este ataque armado se registró la tarde del pasado lunes 5 de enero de 2026 en la colonia Rincón del Valle a eso de las 17:45 horas entre las calles Emeterio Ochoa y Ejército Nacional.

Tras el ataque, se implementó un operativo policiaco en el sector, el cual derivó, de manera preliminar, en la detención de dos hombres y dos mujeres, quienes podrían estar relacionados con este hecho violento. No obstante, dicha información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades hasta la publicación de esta nota; TRIBUNA está pendiente de la actualización para dar a conocer más detalles.

Fuente: Tribuna del Yaqui