Buscan a familia de Ricardo Aguanta Tetlale; nació en Guerrero y fue localizado en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora difundió el caso de Ricardo Aguanta Tetlale, un hombre de 25 años de edad, quien fue localizado en la ciudad de Hermosillo, Sonora. El individuo dijo ser originario del estado de Guerrero, por lo que las autoridades sonorenses solicitan apoyo por parte de la ciudadanía para tener contacto con sus seres queridos y facilitar su reunificación familiar.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia estatal, Aguanta Tetlale nació el 7 de febrero de 2000. Presenta piel morena, complexión delgada, cabello castaño oscuro, largo y liso, ojos de color café medianos y boca mediana con labios gruesos. Hasta el cierre de esta publicación, la institución no ha compartido datos sobre su estatura y peso. Esta descripción física es sumamente importante en caso de que su familia vea la publicación.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a la familia de RICARDO AGUANTA TETLALE Cualquier información, al teléfono: -6622297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en el comunicado oficial que compartió el organismo en sus redes sociales oficiales.

En el apartado de señas particulares, la ficha indica que no se tienen registros específicos, aunque en otros datos el hombre refirió ser originario de Guerrero, lo que podría ser clave para que familiares o conocidos logren identificarlo. Cabe mencionar que cualquier información que se tenga, por mínima que parezca, puede ser determinante para que se reencuentre con sus familiares. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Guerrero también difundió el caso.

En caso de contar con datos que puedan ser de utilidad, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369 y el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Cualquier denuncia será tratada con estricta confidencialidad, con el objetivo de salvaguardar la integridad de Ricardo Aguanta Tetlale y apoyar su pronta reunificación familiar.

Fuente: Tribuna del Yaqui