Camión de transporte de personal atropella dos vacas en el Valle del Yaqui; una perdió la vida

Cajeme, Sonora.- La tarde de este miércoles 7 de enero de 2026 se reportó un accidente vial en las inmediaciones del Valle del Yaqui, perteneciente al municipio de Cajeme, Sonora, cuando un camión de personal se encontró de frente con dos vacas, una de las cuales perdió la vida a causa del impacto. El percance se registró en un tramo rural con alta circulación vehicular, mismo que también se vio afectado por las condiciones climáticas.

De acuerdo con información preliminar del caso, el incidente tuvo lugar sobre la calle 5 de Febrero, también conocida como Norman E. Borlaug, específicamente entre las calles 1200 y 1300, justo a unos cuantos metros de la entrada de la comunidad de Quetchehueca. En este momento, los animales se encontraban en la cinta asfáltica y fueron embestidos por el conductor de la unidad automotriz, sin que se reportaran personas lesionadas hasta el momento.

Extraoficialmente se indicó que el vehículo involucrado es un camión de color amarillo que opera como transporte de personal, presuntamente propiedad de una empresa privada. Autoridades locales no descartan que las lluvias leves registradas este día en la región hayan influido en el siniestro, ya que se reportó la falta de visibilidad y las condiciones de adherencia en el pavimento. Hasta el cierre de esta publicación, no se han confirmado las causas del percance.

Camión de personal choca contra dos vacas en el Valle del Yaqui.

Por su parte, elementos del Departamento de Tránsito Municipal se movilizaron a la ubicación para asegurar el área, cumplir el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades, además de realizar el retiro del cuerpo de la vaca que quedó sin vida debajo del parachoques delantero del autobús. Este hecho reavivó el llamado a extremar precauciones al momento de circular por zonas rurales, donde el cruce de ganado es frecuente, sobre todo si las condiciones climáticas son adversas.

De forma constante, el Departamento de Tránsito Municipal, el cual está a cargo de Luis Rey Chávez Chávez, hace llamados a la prudencia al momento de circular por Ciudad Obregón, cabecera del municipio, y en sus alrededores. El mando policíaco ha reiterado la importancia de manejar con precaución, respetando los límites de velocidad y los señalamientos de tránsito. Sobre todo en esta temporada decembrina que acaba de pasar, donde se notó un incremento en este tipo de accidentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui