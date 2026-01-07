Capturan a dos sujetos implicados en ataque armado contra agente de inteligencia en Iztapalapa

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México concretaron la detención de dos hombres, de 20 y 28 años de edad, señalados como presuntos responsables de un ataque armado perpetrado contra un oficial perteneciente a la subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial. Los hechos ocurrieron mientras el efectivo desempeñaba labores de campo en la alcaldía Iztapalapa.

El crimen se originó en la colonia Ermita Zaragoza, al interior de una unidad habitacional. De acuerdo con los informes, el agente se encontraba en la zona realizando trabajos de investigación derivados de diversas denuncias ciudadanas que alertaban sobre la posible comercialización de narcóticos y armas de fuego en el lugar. Durante el desarrollo de estas tareas, el oficial fue agredido con disparos de arma de fuego por dos motociclistas.

Compañeros del agente, quienes también se encontraban desplegados en el área efectuando labores de inteligencia, acudieron de inmediato al punto tras escuchar las detonaciones. En el cruce del andador Joaquín de Guevara y Vicente Santa María, localizaron al hombre herido, por lo que solicitaron la presencia de los servicios de emergencia. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) arribaron al sitio para brindarle atención médica.

El diagnóstico indicó que el oficial presentaba una herida por proyectil en el cráneo y otra en la pierna, ambas del lado izquierdo, así como hemoneumotórax derecho y acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado inicialmente al Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del Issste. Posteriormente, personal de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores realizó un traslado aéreo para canalizarlo a un hospital especializado.

De manera simultánea a la atención médica, la SSC implementó un operativo de búsqueda y localización en la zona oriente de la capital. Mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia de los Centros de Comando y Control (C2) Oriente y del C5, se estableció un cerco virtual que permitió identificar a dos sujetos cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las de los presuntos agresores.

El seguimiento electrónico guio a los efectivos policiales hasta la calle Retorno Constitución de Apatzingán, en la misma colonia donde ocurrieron los hechos. Ahí, los oficiales interceptaron a los sospechosos y, conforme a los protocolos de actuación policial, procedieron a realizar una revisión preventiva. Durante la inspección, se aseguraron diversos indicios que vinculan a los detenidos con actividades ilícitas.

Al primer sujeto se le incautaron 47 envoltorios de papel con una sustancia con características de la cocaína en piedra, 35 bolsas de plástico con hierba verde similar a la marihuana, 19 bolsas con material parecido a la metanfetamina, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. Por su parte, al segundo implicado se le encontró en posesión de un arma de fuego corta, nueve cartuchos útiles, 98 dosis de presunta cocaína, 84 envoltorios de aparente marihuana, dos dispositivos móviles y dinero en efectivo.

Ambos detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con la integración de la carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui