Ciudad Obregón: Dictan sentencia a vendedor de droga arrestado en la colonia San Anselmo

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la obtención de una sentencia en el municipio de Cajeme, como resultado de las acciones legales emprendidas contra los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. La resolución judicial fue dictada en contra de un sujeto identificado como Juan Pablo 'N', quien enfrentó un proceso penal por la posesión de metanfetamina con fines de venta.

El caso se fundamentó en hechos ocurridos el pasado 25 de noviembre de 2024. En dicha fecha, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron la detención del hombre en la colonia San Anselmo, de Ciudad Obregón. Durante la inspección realizada por los agentes, se localizaron entre las pertenencias del ahora sentenciado diversos envoltorios de plástico color amarillo que contenían una sustancia granulada.

Los análisis posteriores, realizados por peritos químicos adscritos a la Fiscalía, confirmaron que se trataba de metanfetamina, contabilizando un peso neto de 2.729 gramos, además de asegurarse dinero en efectivo. El proceso legal culminó con la celebración de la audiencia de debate de juicio oral. En esta etapa, la representación del Ministerio Público presentó una carpeta de investigación sólida, exponiendo las pruebas necesarias para sostener la acusación.

A través de los alegatos de apertura y el desahogo de pruebas testimoniales, se logró acreditar ante la autoridad judicial la plena responsabilidad del imputado en la comisión del delito. Tras valorar la evidencia presentada, el juez de la causa emitió un fallo condenatorio, imponiendo a Juan Pablo 'N' una pena de 3 años de prisión. Con este veredicto, la institución de justicia concluye el procedimiento penal, reafirmando la continuidad de sus labores para combatir el narcomenudeo.

Obtiene FGJES condena por narcomenudeo en Ciudad Obregón



Cajeme, Sonora, 7 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que obtuvo una sentencia condenatoria contra una persona por el delito de narcomenudeo en Ciudad Obregón



Lo… pic.twitter.com/00TA0pOjy0 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora