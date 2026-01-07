Ciudad Obregón, Sonora.- A un año de la desaparición del joven Omar Alejandro García Salas en Ciudad Obregón, la incertidumbre y el dolor continúan marcando la vida de su familia, que este miércoles 7 de enero de 2026, a un año de no saber nada de él, vuelve a alzar la voz para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la búsqueda del joven, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

De acuerdo con el testimonio de una de sus tías, Omar Alejandro salió de su domicilio con buen ánimo, ya que se encontraba realizando trámites para incorporarse a un nuevo empleo. Nada hacía suponer que ese día marcaría el inicio de una ausencia que, doce meses después, sigue sin respuestas claras. Desde entonces, familiares y personas cercanas han emprendido una búsqueda constante, recorriendo distintas instancias y difundiendo su caso a través de redes sociales y medios de comunicación, sin resultados favorables hasta el momento.

Desapareció hace un año en Ciudad Obregón: Familia de Omar Alejandro García Salas mantiene la esperanza de encontrarlo

De acuerdo con una ficha de búsqueda compartida por el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme A.C., Omar Alejandro desapareció el pasado 7 de enero de 2025. Mediante redes sociales, la familiar indicó que, dentro del proceso de investigación, la persona presuntamente responsable de la desaparición ya se encuentra detenida; sin embargo, esta acción no ha sido suficiente para lograr la localización de Omar Alejandro, lo que mantiene a la familia en un estado permanente de incertidumbre. La falta de información concreta ha profundizado el desgaste emocional de quienes, día tras día, continúan esperando noticias.

A pesar del tiempo transcurrido, la familia aseguró que no ha perdido la esperanza de encontrarlo y confía en que la verdad salga a la luz. Señalaron que el paso de los meses no disminuye el anhelo de obtener respuestas ni el deseo de saber qué ocurrió realmente con Omar Alejandro. En este contexto, reiteraron el llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con cualquier información que pueda ayudar en la investigación, la comparta, incluso de manera anónima. Subrayaron que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede resultar clave para avanzar en el caso y brindar tranquilidad a una familia que vive entre la esperanza y la angustia.

Fuente: Tribuna del Yaqui