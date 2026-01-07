Ejecutan a tres hombres en taller de Culiacán; dos eran los hermanos Jorge Luis y José Omar

Culiacán, Sinaloa.– Durante la tarde de este pasado martes 6 de enero de 2026, dos hombres fueron asesinados a balazos en un taller de carrocería ubicado en la colonia Emiliano Zapata, al suroriente de Culiacán, Sinaloa. La mañana de este miércoles 7 de enero se confirmó que los dos occisos eran hermanos, quienes ya fueron identificados como Jorge Luis de 28 años de edad y José Omar.

De acuerdo con información extraoficial, los hechos se registraron alrededor de las 18:40 horas, en el cruce de la calle Justicia y el bulevar Agricultores, momento en el que sujetos armados arribaron al lugar y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar contra los jóvenes. Cabe señalar que hasta el momento no se reportan personas detenidas ni sospechosos relacionados con este violento ataque; sin embargo, las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables.

Sobre las víctimas mortales, quienes mantenían un vínculo sanguíneo, se sabe que ambos tenían su domicilio en la colonia La Amistad. Tras concluir las diligencias de ley en la escena del crimen, peritos de la Fiscalía estatal realizaron el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley y, más tarde, podrán ser reclamados por sus familiares ante el Ministerio Público.

No se reportan detenidos

Asimismo, aún falta identificar plenamente al tercer implicado en estos hechos; en este medio de comunicación, como de costumbre, se dará seguimiento a cualquier información que surja sobre el caso. Trascendió que los presuntos responsables se desplazaban a bordo de un vehículo Toyota Yaris de color gris, mismo que fue abandonado sobre el bulevar Agricultores, donde presuntamente cambiaron de unidad para huir con rumbo desconocido.

En otro hecho, pero en la ciudad de Los Mochis, una riña entre hermanos registrada en la calle Miguel Hidalgo y Rosendo G. Castro, en el ejido Bagojo Colectivo, culminó con una persona sin vida a causa de heridas provocadas por un objeto punzocortante. Cabe destacar que fueron los propios vecinos quienes realizaron el reporte al número de emergencias 911 y, al arribar al sitio los elementos policiacos y los cuerpos de auxilio, únicamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Fuente: Tribuna del Yaqui