Era 'El Chemo': Agreden a balazos a menor en el Centro de Monterrey y fallece en un hospital

Monterrey, Nuevo León.- La tarde de este miércoles 7 de enero de 2026 se registró un ataque armado frente a un domicilio de la colonia Moderna, ubicado en el sector Centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, dejando como saldo a un menor de edad sin vida. Vecinos de la zona señalaron que los agresores se movilizaban a bordo de un vehículo color rojo, quienes, después de lograr su cometido, emprendieron la huida con rumbo desconocido.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos se registraron poco antes de las 15:00 horas (tiempo local), cuando los gatilleros irrumpieron en el sitio y dispararon en contra la víctima en la intersección de las calles Durazno y Camelia. El hoy occiso, identificado como Anselmo Feliciano 'N.', de 17 años de edad, mejor conocido en la colonia como 'El Chemo', recibió al menos un impacto de bala a la altura de la cabeza.

Luego de recibir el respectivo reporte a través de las líneas de emergencias, elementos de Protección Civil de Monterrey, así como personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y paramédicos de Cruz Roja Mexicana se movilizaron a la ubicación, donde localizaron un adolescente gravemente herido por proyectil de arma de fuego. En el lugar, los socorristas le brindaron atención prehospitalaria al afectado.

uD83DuDEA8 Un joven de 17 años sufrió un ataque armado sobre calles de la colonia Moderna, en Monterrey.



Los hechos se reportaron afuera de un domicilio ubicado sobre la calle Durazno.https://t.co/Wfbx55d1SI pic.twitter.com/gUme0bo7R8 — INFO7MTY (@info7mty) January 7, 2026

La víctima, de quien se dijo era trabajador de un taller mecánico del sector, fue trasladado de urgencia al Hospital Metropolitano. A pesar de los esfuerzos por parte del personal médico, el joven terminó por perder la vida a causa de las lesiones que presentaba. Elementos de la Policía de Monterrey aseguraron el perímetro en el sitio del ataque, además desplegaron un operativo de búsqueda, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Por su parte, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llevaron a cabo los trabajos de campo, así como las primeras investigaciones del caso para esclarecer los hechos. El cadáver fue llevado al anfiteatro local, lugar en el que se le practicará la necropsia de ley y posteriormente será entregado a sus familiares. Al cierre de esta publicación, no se tienen datos sobre los posibles responsables.

uD83DuDEA8#SEGURIDAD| Tras ser atacado a balazos, un menor de 16 años resultó grave esta tarde en calles de la colonia Moderna, en el municipio de Monterrey. pic.twitter.com/MBiN9WnUM6 — El Porvenir MX (@PorvenirMx) January 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui