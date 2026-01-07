Fuerte GOLPE al huachicol en Nogales: Decomisan tráiler con más de 62 mil litros de diésel

Nogales, Sonora.- Este miércoles 7 de enero de 2026, a muy temprana hora, se informó que en un operativo en el que participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), fue detenido el conductor de un tractocamión que transportaba huachicol. Los hechos se registraron en el municipio de Nogales, sobre la carretera Internacional México 15.

De acuerdo con información de Radio Fórmula, durante este aseguramiento el Gabinete de Seguridad de México logró confiscar 62 mil litros de diésel, los cuales eran transportados en una unidad de carga marca Kenworth, de color blanco. Tras marcarle el alto al vehículo, las autoridades localizaron el hidrocarburo. De igual forma, se confirmó que el chofer no contaba con la documentación que acreditara la legal procedencia del combustible.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, solo se ha informado que tanto el combustible asegurado como el detenido fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público correspondiente. En nuestro medio de comunicación, como es habitual, estaremos atentos a cualquier actualización a través de fuentes oficiales, por lo que en cuanto se genere nueva información tendrás todos los detalles en TRIBUNA.

Robo de combustible

Cabe señalar que ese mismo día, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) confiscaron 139 mil 500 pastillas de fentanilo y 161 libras de metanfetamina en las garitas de cruce vehicular de Nogales. Según medios locales, estos aseguramientos ocurrieron los días 18 y 19 de diciembre de 2025, cuando las sustancias ilícitas fueron localizadas en vehículos particulares.

uD83DuDEA8En Nogales, Sonora, fuerzas federales (GN, SSPC y FGR) detuvieron al conductor de un tractocamión con 62 mil litros de diésel transportados sin acreditar su legal procedencia.



uD83DuDDDE?@michelleriveraa vía @Radio_Formula pic.twitter.com/bHT0GCxlSA — Azucena Uresti (@azucenau) January 7, 2026

¿Qué es huachicolero?

La Academia Mexicana de la Lengua define el término como un derivado del sufijo "-ero", que en sustantivos indica oficio, ocupación, profesión o cargo; sin embargo, el Colegio de México señala que también hace referencia a la persona que se dedica a bajar fruta de los árboles utilizando un cuachicol o huachicol, así como al delincuente que roba gasolina mediante la perforación de los oleoductos por donde se transporta el combustible.

Fuente: Tribuna del Yaqui