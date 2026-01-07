Golpe al narcomenudeo en Nuevo León: Operativo concluye con dos detenidos y DROGAS aseguradas

Apodaca, Nuevo León.- La lucha contra el crimen organizado en el estado de Nuevo León (NL) continúa. Y bien aún queda mucho por hacer para devolver la paz a la entidad y erradicar la inseguridad, operativos recientes han dado resultados positivos. Un ejemplo son las acciones realizadas la noche de este martes 6 de enero en inmediaciones del municipio de Apodaca, donde efectivos dieron un golpe al narcomenudeo.

De acuerdo con los reportes, esta acción se realizó como parte del seguimiento a una carpeta de investigación abierta por actividades ilícitas, lo que permitió ubicar un inmueble señalado como posible punto de distribución de narcóticos. Con base en estos datos, se solicitó y obtuvo una orden judicial para intervenir el domicilio, donde fue detenida una pareja y se aseguraron drogas y un arma.

Los hechos ocurrieron la noche de este martes. Foto: Twitter @info7mty

Así fue el operativo contra el narcomenudeo en Apodaca

El cateo se realizó la noche del martes, en una vivienda ubicada sobre la calle Acatlán, en la colonia Noria Norte. Fue encabezado por un agente del Ministerio Público Investigador, adscrito al Centro de Líneas de Investigación Preliminares Especializado en Narcomenudeo. En el despliegue participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal.

Durante la intervención, las fuerzas de seguridad detuvieron a un hombre y una mujer que se encontraban al interior del inmueble. Además, se aseguró droga consistente en dosis de vegetal verde seco con características similares a la mariguana, así como una sustancia sólida que presuntamente corresponde a metanfetamina.

En el lugar también fue localizada un arma de fuego corta, abastecida con cargador y cartuchos útiles, junto con una báscula digital y dinero en efectivo, objetos comúnmente asociados con actividades de distribución y venta de droga a pequeña escala. Todos los indicios fueron embalados y puestos a disposición de la autoridad ministerial para su análisis e integración a la carpeta de investigación.

#Seguridad | Hermosillo: Sorprenden a sujeto con 51 envoltorios de narcótico y equipo de comunicación uD83DuDC64uD83DuDC8Ahttps://t.co/6mT74wJ4ex — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 7, 2026

Las personas detenidas fueron trasladadas y quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público especializado en delitos contra la salud, quien será el encargado de determinar su situación jurídica dentro del plazo legal establecido. Mientras tanto, el inmueble intervenido fue asegurado y permanece bajo resguardo de las autoridades como parte de las diligencias en curso. Las pesquisas por este caso están a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL).

Fuente: Tribuna del Yaqui