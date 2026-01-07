Guanajuato: Ataque armado en Valtierrilla deja un hombre muerto y una mujer luchando por su vida

Salamanca, Guanajuato.- La noche del pasado martes 6 de enero de 2026, un hombre perdió la vida y una mujer resultó lesionada tras ser víctimas de un violento ataque armado sobre la calle Francisco Villa, en la comunidad de Valtierrilla, perteneciente al municipio de Salamanca. De acuerdo con información de Milenio, fueron los propios vecinos quienes reportaron los hechos a la línea de emergencias 911.

Presuntamente, se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego y, posteriormente, los habitantes se percataron de que había dos personas heridas afuera de un inmueble. Al arribar al lugar diversas corporaciones, entre ellas elementos de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional, localizaron a un sujeto de aproximadamente 35 años de edad con varias lesiones producidas por impactos de bala.

En lo que respecta a la mujer, según el medio antes citado, fue trasladada por medios particulares a un hospital de la zona con la finalidad de recibir atención médica; sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce por completo su estado de salud. En TRIBUNA como siempre estaremos atentos a cualquier actualización que surja a través de fuentes oficiales.

El hombre perdió la vida (imagen ilustrativa)

Asimismo, entre los primeros respondientes también se encontraban paramédicos de la Cruz Roja, aunque lamentablemente solo fue para confirmar que el hombre ya no contaba con signos vitales. Por tal motivo, el área fue acordonada por los agentes policiacos para evitar la contaminación de evidencias, cuyos indicios serán integrados a la carpeta de investigación correspondiente para dar con el paradero de los responsables.

#Seguridad | Hombres armados atacan a balazos un billar al sur de Mazatlán; hay un muerto y un lesionado uD83DuDEA8https://t.co/F2af4hitPx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 7, 2026

En otro hecho, también en Guanajuato, pero en una zona rural del municipio de Villagrán, el pasado lunes se realizó el hallazgo de 13 cadáveres en una fosa clandestina. El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste confirmó el suceso sin proporcionar mayores detalles, ya que aseguró que la investigación continúa en proceso. Cabe destacar que las víctimas no han sido identificadas y fueron trasladadas al Servicio Médico Forense, donde se espera que se logre establecer su identidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui