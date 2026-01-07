Hombre atropella de forma intencional a su pareja tras discusión en Monterrey; todo quedó en VIDEO

Monterrey, Nuevo León.- La mañana de este miércoles 7 de enero de 2026, alrededor de las 10:00 horas, a un hombre no le bastó con sostener una acalorada discusión con su pareja, ya que terminó cometiendo un acto extremo al atropellar a la mujer con la que compartió parte de su vida, en la colonia Del Prado, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, sobre la calle Eucalipto, casi esquina con Palmas.

De acuerdo con información de Milenio, los hechos ocurrieron de la siguiente manera: ambos viajaban a bordo de un automóvil compacto cuando inició la pelea verbal; sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el sujeto obligara a la mujer a descender de la unidad junto con varias maletas. No obstante, ella no se quedó con los brazos cruzados y se colocó frente al cofre del vehículo, desde donde le lanzó varios insultos.

Por su parte, la reacción inmediata del individuo fue acelerar la unidad y embestir a la fémina, provocándole lesiones de consideración. Cabe destacar que la afectada fue identificada como Karen, de 31 años de edad, quien afortunadamente fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada a un hospital ubicado al norte de Monterrey. En nuestro medio estaremos atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo el paradero del responsable, ya que escapó en el mismo automóvil que utilizó para dañar a la víctima. En lo que respecta a la mujer, se informó que presentaba inflamación a la altura de la nuca, dolor en las cervicales y sangrado nasal. De hecho, todo parece indicar que la pareja atravesaba por severos problemas desde hace tiempo y se encontraba en proceso de separación.

Un dato relevante es que presuntamente la mujer ya lo había denunciado ante las autoridades con anterioridad. Ahora bien, elementos de la Policía Municipal de Monterrey acudieron al sitio y actualmente realizan las investigaciones correspondientes para lograr la pronta captura del sujeto. Es importante señalar que, en la actualidad, la violencia familiar es uno de los delitos más frecuentes en la República Mexicana.

