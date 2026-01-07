Hombre fallece de forma trágica afuera de bar en Hermosillo; lo identifican y revelan la causa

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este miércoles 6 de enero de 2026 se reportó un trágico suceso en las afueras de un conocido bar de la colonia San Benito, en el sector Centro de la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde se reportó la muerte de una persona del sexo masculino, debido a causas naturales. Hasta el lugar arribaron elementos policíacos, así como personal de los cuerpos de auxilio, para atender la emergencia, aunque no pudieron hacer nada para salvar al hombre.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el hoy occiso, identificado de manera preliminar como Sergio 'N.', de 58 años de edad, se movilizaba en sus sillas de ruedas e iba acompañado de otra persona que lo auxilió para abordar su vehículo, un sedán de marca Ford. Sin embargo, en ese instante, el individuo se desvaneció repentinamente y, al notar su falta de respuesta, los acompañantes solicitaron apoyo a través de las líneas de emergencias del 911.

Como primeras respondientes, integrantes del Departamento de Bomberos de Hermosillo llegaron al establecimiento ubicado en la esquina de Zacatecas y Tamaulipas, donde rápidamente realizaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). En apoyo a los socorristas, paramédicos de Cruz Roja Mexicana se presentaron en el sitio a bordo de dos unidades de la benemérita institución: una de urgencias básicas y otra de urgencias avanzadas.

Hombre perdió la vida afuera de un bar de Hermosillo, Sonora.

Entre las acciones efectuadas para ayudar al sujeto, el personal especializado brindó RCP, ventilación manual y la aplicación de medicamentos vía intravenosa, además de realizar descargas eléctricas en un último intento por reanimarlo. No obstante, fue declarado sin vida alrededor de las 17:19 horas y se indicó que debido a un infarto. El perímetro quedó asegurado, mientras que agentes policiales tomaron conocimiento del caso para elaborar el respectivo informe.

Al tratarse de una muerte por causas naturales, no fue necesaria la intervención por parte del Servicio Médico Forense (Semefo), por lo que el cadáver fue retirado por trabajadores de una funeraria local. De momento es toda la información con la que se cuenta; sin embargo en caso de existir una nueva actualización del hecho, en TRIBUNA te mantendremos bien informado.

Personal especializado realizó las maniobras correspondientes para intentar salvar al hombre.

Fuente: Tribuna del Yaqui