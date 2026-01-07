Hombres armados atacan a balazos un billar al sur de Mazatlán; hay un muerto y un lesionado

Mazatlán, Sinaloa.- La noche del martes 6 de enero de 2026 se registró un ataque armado en un local habilitado como billar de la colonia Urías, ubicada en el sector sur de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, el cual dejó como saldo preliminar un muerto y un lesionado por proyectil de arma de fuego. El hecho violento tuvo lugar sobre la carretera México 15, hasta donde se movilizaron corporaciones policíacas y personal de los cuerpos de auxilio.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, sujetos armados arribaron al lugar, en donde se encontraba un grupo de personas. Fue en ese momento cuando los gatilleros abrieron fuego contra los ahí presentes, para posteriormente emprender la huida de la zona. Trascendió de manera preliminar que el hoy occiso fue identificado como Jonatan 'N.', de 24 años de edad aproximadamente y con domicilio en la mencionada colonia.

Tras escucharse las detonaciones, testigos solicitaron apoyo a los números de emergencia; minutos después, arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron la agresión y procedieron a asegurar el área, además de solicitar el apoyo de los servicios médicos", explicó el portal de noticias de Los Noticieristas.

#Mazatlán uD83DuDEA8uD83DuDE94| Un ataque armado al interior de un billar, ubicado sobre la carretera México 15 al sur del puerto, dejó como saldo una persona sin vida y otra más lesionada. pic.twitter.com/tNuLYcHyYH — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 7, 2026

Por su parte, paramédicos de Bomberos Veteranos también acudieron al llamado y corroboraron que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales, mientras que el lesionado, identificado como Héctor 'N.', de 30 años, requirió ser trasladado de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y efectivos del Ejército Mexicano resguardaron el perímetro.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios, así como de las primeras indagatorias para abrir la respectiva carpeta de investigación. Finalmente, el cadáver fue traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público competente.

Fuente: Tribuna del Yaqui