Hombres de 19 y 55 años caen por golpiza a adulto mayor en Hermosillo; lo atacaron a batazos

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo efectuaron la detención de dos individuos señalados como los probables responsables de lesionar a una persona de la tercera edad en el sector norte de la ciudad de Hermosillo. Los hechos tuvieron lugar la noche de ayer martes 6 de enero en las inmediaciones de la colonia El Encanto, a donde acudieron elementos policíacos.

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación, el suceso se reportó a la línea de emergencia aproximadamente a las 22:10 horas. Agentes municipales que atendieron el llamado se trasladaron al cruce de las calles Horizonte Verde y Horizonte Escarlata, punto donde ubicaron a los implicados. Los ahora detenidos fueron identificados como Armando 'N', de 55 años de edad, y Ramsés Nicolás 'N', de 19 años.

Según consta en el informe, ambos sujetos habrían utilizado un objeto contundente, descrito como un bate, para agredir a un hombre de 60 años, ocasionándole diversas lesiones. Tras controlar la situación y asegurar a los presuntos agresores en el lugar de los hechos, los oficiales procedieron con el protocolo de arresto. Posteriormente, ambos hombres fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.

#Seguridad | Hombre fallece de forma trágica afuera de bar en Hermosillo; lo identifican y revelan la causa uD83DuDC64??uD83CuDF7Bhttps://t.co/KnxYRjVj5k — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 8, 2026

Cabe recordar que ayer martes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la detención de un sujeto señalado por delitos contra la salud y uso indebido de equipos de comunicación. El aseguramiento fue posible tras el despliegue de un operativo de seguridad implementado entre elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del fraccionamiento Vista Real, al norte de Hermosillo. Durante los recorridos de prevención y disuasión del delito, las fuerzas del orden interceptaron a una persona del sexo masculino, quien fue identificada posteriormente como Gerardo Alexis 'N', de 30 años de edad. Al realizar la inspección correspondiente, los agentes encontraron que el individuo portaba droga y equipo de comunicación.

Fuente: Tribuna del Yaqui