Identifican al menor muerto tras tiroteo en carretera de Durango; madre trabaja en el gobierno

Durango, Durango.- La tarde del martes 6 de enero de 2025, elementos de la Guardia Nacional (GN) fueron emboscados por civiles armados sobre la carretera federal Nombre de Dios–Durango, a la altura del poblado La Constancia, cerca del entronque a El Saltito, perteneciente al municipio de Nombre de Dios, Durango. Los uniformados trataron de repeler la agresión armada; sin embargo, se confirmó que un agente y un menor de edad perdieron la vida debido al intercambio de balas.

De acuerdo con datos proporcionados por diferentes medios de comunicación, las víctimas mortales ya fueron identificadas. Trascendió que el niño fallecido viajaba acompañado de su familia a bordo de un vehículo familiar, el cual sufrió un problema mecánico en el trayecto. Por ello se detuvieron a pedir ayuda a un mecánico que se encontraba en el sitio, pero en ese momento comenzó el ataque y uno de los proyectiles impactó en el cuello del menor.

El pequeño, según información recabada por Animal Político, fue identificado como Gabriel Alonso Ríos Herrera, quien era hijo de una trabajadora del área de Finanzas de la Secretaría de Educación del Estado de Durango. La noticia fue confirmada por el titular de dicha dependencia, Guillermo Adame Calderón, quien expresó sus condolencias para la familia afectada. Organizaciones civiles también se pronunciaron y lamentaron la trágica muerte del menor.

Tragedia en Durango | Emboscada a la @GN_MEXICO_ deja 2 agentes muertos y un menor de 12 años fallecido por bala perdida.



Los hechos ocurrieron en la carretera a Nombre de Dios, cerca de El Saltito. #Durango #GuardiaNacional #NombreDeDios #Violencia… pic.twitter.com/RR8GcmSQyE — SDP Noticias (@sdpnoticias) January 7, 2026

Nos duele profundamente que una vida haya sido arrebatada como consecuencia de la violencia que lastima a nuestra sociedad. Acompañamos a su familia en este momento de dolor, indignación y tristeza, abrazándolos con respeto y empatía, y elevando nuestra voz para que ninguna otra familia tenga que vivir una pérdida tan injusta. Nada justifica la violencia y mucho menos cuando alcanza a nuestros niños. Acompañamos con respeto, solidaridad y empatía a su familia y seres queridos en este momento difícil", expresó la asociación civil Buscando Emilios.

Con respecto al otro occiso, El Sol de Durango informó que era un elemento de la Guardia Nacional, identificado como Juan Pedro Ramírez Galindo, quien perdió la vida en servicio y era originario del municipio de Santiago Papasquiaro, Durango. Cabe recordar que el enfrentamiento se originó, cuando un grupo armado a bordo de vehículos dispararon contra dos unidades de dicha corporación, mismas que circulaban por el mencionado tramo carretero.

