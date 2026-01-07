Intentó asesinar a su pareja frente a su hija menor de edad; Jesús fue detenido en Edomex

Toluca, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, tras presentar las pruebas pertinentes, un juez de control determinó vincular a proceso a un sujeto identificado como Jesús 'N'. El imputado enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, presuntamente perpetrado en contra de quien fuera su pareja sentimental en el municipio de Toluca.

Los hechos contenidos en la carpeta de investigación ocurrieron el pasado 1 de enero. De acuerdo con las indagatorias realizadas por la Fiscalía estatal, el crimen tuvo lugar en el interior de un domicilio particular localizado en la colonia San Nicolás Tolentino, de Toluca. En dicho inmueble se encontraban el ahora detenido y la víctima, momento en el cual Jesús 'N' habría iniciado una agresión física tanto contra la mujer como contra una menor de edad, hija de la víctima, que también se hallaba en el sitio.

Según el reporte, la víctima logró aprovechar un descuido de su agresor para salir del inmueble y solicitar auxilio. Un familiar de la agredida acudió al llamado y contactó a los servicios de emergencia, lo que permitió el despliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM). Los uniformados arribaron al lugar de los hechos y concretaron la detención del presunto implicado, quien fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Posteriormente, Jesús 'N' fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, quedando a disposición de la autoridad judicial. En la audiencia correspondiente, el juez revisó las evidencias aportadas por la Fiscalía y consideró que existen indicios suficientes para procesar al individuo. Como resultado de esta valoración, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Jesús 'N'.

Un individuo identificado como Jesús “N”, fue vinculado a proceso por un Juez, luego de que la #FiscalíaEdoméx acreditara su posible responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en agravio de quien fuera su pareja sentimental, hechos… pic.twitter.com/UXbtu3T9GC — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 7, 2026

También se estableció prisión preventiva justificada como medida cautelar, por lo que el imputado deberá permanecer recluido durante el desarrollo del juicio. Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el cual se podrán aportar nuevas pruebas. Cabe recordar que al detenido se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM