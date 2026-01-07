Irrumpen en vivienda y asesinan a familia completa en Tula de Allende; niña de 10 años queda lesionada

Tula, Hidalgo.– La madrugada de este miércoles 7 de enero de 2026 se desató una ola de violencia en Tula de Allende, Hidalgo, dejando como saldo cuatro personas asesinadas y una menor de edad con lesiones de gravedad. De acuerdo con información de Milenio, los hechos se registraron en dos sectores distintos del municipio y, en ambos casos, fue necesaria la intervención de las autoridades policiacas.

El primer ataque se reportó en la comunidad de Michimaloya, donde un grupo armado irrumpió en un domicilio particular y, sin mediar palabra, abrió fuego contra los integrantes de una familia. En el lugar quedaron los cuerpos sin vida de un hombre de la tercera edad, su esposa y su hija. No obstante, una niña de diez años logró sobrevivir, aunque presentó diversas lesiones en el brazo izquierdo y la pierna derecha.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la menor se encuentra recibiendo atención médica en el Hospital Regional Tula-Tepeji. En este medio de comunicación se dará seguimiento puntual al caso, ya que se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJE Hidalgo) emita un pronunciamiento oficial con el fin de dar a conocer mayores detalles sobre lo ocurrido.

La violencia sigue en el municipio

Segundo ataque

De igual manera, un hombre perdió la vida en las inmediaciones de la pensión Las Margaritas, ubicada sobre la carretera Tula–Jorobas, a la altura de la segunda sección de El Llano. De acuerdo con la información preliminar disponible, la víctima fue atacada con arma de fuego y hasta el momento su identidad permanece desconocida. Cabe señalar que, al igual que en el hecho anterior, hasta ahora no se reportan personas detenidas ni posibles responsables.

#Seguridad | Voraz incendio en taller de Ciudad Obregón causa pánico y moviliza al Heroico cuerpo de Bomberos uD83DuDD25https://t.co/eG8iZnPx6S — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 7, 2026

En este inicio de año, Tula de Allende es considerado uno de los municipios más violentos del estado de Hidalgo, ya que desde 2025 los homicidios se han vuelto recurrentes. Tan solo la noche del 20 de octubre se confirmó el asesinato de Miguel Bahena, alcalde del municipio de Pisaflores, quien fue privado de la vida justo afuera de su domicilio, sumándose a la lista de funcionarios que han sido blanco de la violencia criminal en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui