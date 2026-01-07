Motociclista muere tras FATAL accidente en Guanajuato: Chocó contra patrulla durante persecución

Silao, Guanajuato.- La noche de este martes 6 de enero, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Guanajuato, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un amplio operativo de seguridad en el municipio de Silao, luego de que se reportara un hecho de tránsito de carácter fatal durante una persecución policial, el cual derivó en la muerte de un motociclista.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el martes 6 de enero, durante la tarde-noche, sobre la carretera Puerto Interior–Bajío de Bonillas, en el tramo que conecta a Silao con Romita. La movilización se originó tras el aviso de un presunto asalto cometido por dos hombres que habrían huido a bordo de una motocicleta desde la comunidad de San José del Bosque, conocida como 'El Tuzo'.

Los hechos ocurrieron la tarde de este martes. Foto: Facebook

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal de Silao iniciaron una persecución sobre la carretera Romita–Puerto Interior. Durante el seguimiento, los sospechosos se desviaron hacia un camino de terracería que conduce a la comunidad de San Antonio Texas, lo que obligó a las unidades oficiales a continuar con el operativo en una zona de menor visibilidad.

Fue en ese trayecto donde apareció un motociclista ajeno a la persecución, quien, de acuerdo con versiones preliminares, circulaba sin luces. El conductor de la patrulla habría intentado maniobrar para evitar el impacto; sin embargo, el motociclista terminó chocando contra la parte frontal izquierda de la unidad policial. A consecuencia del choque, el conductor de la motocicleta salió proyectado y perdió la vida en el lugar.

Trascendió que la víctima regresaba de la ciudad de León, presuntamente tras acudir al nacimiento de su hijo, aunque esta información no ha sido confirmada de manera oficial.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y la Guardia Nacional, quienes acordonaron el área para permitir las labores periciales. La patrulla involucrada presentó daños visibles, entre ellos afectaciones en la parte frontal y una llanta destrozada, mientras se realizaba el levantamiento de indicios.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente. El cuerpo del motociclista, en tanto, fue trasladado a la capital del estado para la práctica de la autopsia de ley, mientras que el agente que conducía la unidad oficial fue puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui