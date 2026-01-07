Mujer estrella su vehículo contra conocida tienda en Navojoa; confundió freno con acelerador

Navojoa, Sonora.- La tarde de este miércoles 7 de enero de 2026 se reportó un accidente vial afuera de una tienda de conveniencia OXXO ubicada en la colonia Constitución, ubicada en el sector poniente de la ciudad de Navojoa, Sonora, en donde la conductora de una camioneta terminó en el interior del establecimiento con todo y su vehículo. El hecho generó la movilización por parte de autoridades locales y personal de los cuerpos de emergencias.

De acuerdo con un informe preliminar del caso, los hechos se registraron alrededor de las 17:40 horas, cuando la responsable, una mujer mayor que aún no ha sido identificada, presuntamente confundió el pedal del freno con el acelerador al momento en el que intentaba estacionarse en el establecimiento en cuestión, mismo que está ubicado en sobre la calle Quintana Roo, Corregidora y Cinco de Mayo, en el mencionado asentamiento humano.

Empleados del lugar solicitaron apoyo a través de las líneas de emergencias, por lo que elementos del Departamento de Tránsito Municipal se movilizaron a la ubicación. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente se registraron daños materiales de consideración en la entrada del negocio. Los primeros reportes indican que la unidad automotriz salió proyectada directamente contra la puerta principal de dicha tienda.

Mujer estrella su camioneta contra una tienda de conveniencia en Navojoa, Sonora.

Los uniformados tomaron conocimiento del percance, llevaron a cabo el peritaje correspondiente para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades en el caso. A pesar de que la fémina resultó ilesa, personal de los cuerpos de auxilio la atendieron debido a que presentaba una crisis nerviosa. En lo que respecta al conteo de los daños, las autoridades competentes señalaron que el establecimiento presenta daños en su estructura y en los cristales frontales.

Cabe recordar que este 2026 se presentó de forma trágica en el municipio de Navojoa por la muerte de cuatro jóvenes, quienes sufrieron un accidente automovilístico cuando se desplazaban sobre el tramo conecta San Ignacio Cohuirimpo con la comunidad de El Recodo, a 500 metros de la carretera San Ignacio–Chucárit. El reporte indicó que, el pasado jueves 1 de enero, la unidad se salió del camino y cayó en el interior de un canal de riego secundario.

El percance ocurrió en la colonia Constitución, al poniente de la ciudad de Navojoa.

Fuente: Tribuna del Yaqui