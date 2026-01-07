Nogales registra dos ataques de perros: Mujer sufre fisura en el brazo y adulto mayor es mordido

Nogales, Sonora.- El pasado martes 6 de enero de 2026, personal de la Policía Municipal tuvo que atender dos reportes distintos por ataques de perros en plena vía pública, los cuales dejaron como saldo a una mujer lesionada y a un adulto mayor que resultó mordido. De acuerdo con información extraoficial, ambos hechos ocurrieron durante la tarde y provocaron momentos de tensión entre los afectados.

En lo que respecta al primer caso, este se registró alrededor de las 12:30 horas sobre la calle Molino Rey, en la colonia Virreyes. La víctima, identificada como Ana M., caminaba junto a su esposo cuando de manera repentina aparecieron tres perros que se le lanzaron encima; aunque no lograron morderla, terminó con una fisura en el antebrazo izquierdo. Se informó que las lesiones tardarán aproximadamente 15 días en sanar.

Cabe destacar que la mujer decidió no interponer una denuncia penal; no obstante, solicitó la intervención del Juzgado Cívico con el objetivo de que la propietaria mantenga en adelante a sus animales dentro de su domicilio. Todo parece indicar que no era la primera vez que estos mismos canes causaban temor entre los vecinos, al deambular libremente sin la supervisión de su dueña.

Aumentan casos de ataques de perros

Por otro lado, se reportó un segundo caso en el que un adulto mayor identificado como Don Juan, de 85 años de edad, fue atacado por un perro mientras caminaba por la calle, logrando el animal morderlo en la pantorrilla. Incluso, no conforme con la agresión, el can lo siguió hasta el interior de su vivienda. Afortunadamente, el hombre fue auxiliado por su hija, quien intervino y logró alejar al animal.

De la misma manera que en el primer incidente, el afectado recibió atención médica y se confirmó que se recuperará en un lapso aproximado de 15 días, por lo que su vida no corre peligro. Es necesario agregar que no fue posible localizar a los propietarios del perro en el domicilio señalado, por lo que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades por omisión de cuidados. Asimismo, vecinos del sector se sumaron a la exigencia de mayor control, ya que aseguran que en este tipo de casos los dueños no se hacen responsables.

