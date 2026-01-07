Perro pitbull se suelta y se lanza contra un hombre; así ocurrió el BRUTAL ATAQUE en GAM, CDMX

Ciudad de México.- La tarde de este martes 6 de enero de 2026 se reportó un nuevo hecho violento protagonizado por un perro de la raza pitbull. Como te informamos en TRIBUNA, en el estado de Zacatecas, un niño perdió la vida tras ser atacado por un canino de esta raza; ahora, en la Ciudad de México (CDMX), se confirmó que un hombre adulto resultó gravemente herido luego de que otro can, de este mismo tipo, se soltara de su dueño y lo agrediera.

Los hechos ocurrieron, según reportes oficiales, en calles de la colonia Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la capital mexicana. La víctima fue identificada como Agustín, quien al momento del ataque caminaba con dos perros de raza labradorpor calles de la zona. De acuerdo con información compartida por el periodista de nota roja, Carlos Jiménez (conocido como C4 en Alerta) el pitbull se soltó de su propietario y se lanzó directamente contra el hombre, sin que pudiera evitar la agresión.

El pitbull, propiedad del señor José Hernández, mordió a Agustín en una pierna durante varios momentos. Imágenes que circularon posteriormente en redes sociales evidenciaron la gravedad de la lesión. Tras el reporte, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a la víctima, la cual fue estabilizada y posteriormente trasladada para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) resguardaron el área para evitar nuevos riesgos, mientras se procedía a asegurar al animal agresor. El pitbull fue subido a una unidad oficial como medida preventiva, ante la preocupación de vecinos y transeúntes.

Dueño del pitbull queda a disposición de las autoridades

Luego de controlar la situación, los uniformados detuvieron al propietario del perro, quien fue presentado ante la autoridad correspondiente para deslindar responsabilidades legales por el ataque. Será el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) quien determine su situación jurídica, conforme a la legislación vigente en materia de protección animal y responsabilidad civil.

