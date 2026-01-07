Por peculado y delincuencia organizada, FGR arresta a Eduardo 'N', ligado a Genaro García Luna

Ciudad de México.- Este miércoles 7 de enero de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) logró, tras una orden de aprehensión, la captura de Eduardo 'N' por su probable participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada. El detenido es un exfuncionario presuntamente vinculado con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

De acuerdo con información extraoficial, el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, argumentó que dicha detención cuenta con un sólido sustento legal, pues como se ha mencionado con anterioridad, se presume que el implicado formó parte de la ejecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cabe destacar que el arresto se realizó como resultado de trabajos coordinados con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En un comunicado, la dependencia federal indicó que las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) establecen que, entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, el señalado, quien en aquel entonces fungía como servidor público, presuntamente suscribió de manera ilícita contratos de servicios para diversos Centros Federales de Readaptación Social.

Es importante recordar que dichos centros penitenciarios se encontraban bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, institución que encabezaba en ese periodo Genaro García Luna (2006-2012), actualmente preso en Estados Unidos. Ahora bien, en lo que respecta a Eduardo 'N' hasta el momento de la elaboración de esta nota solo se ha informado que el operativo se llevó a cabo en el estado de Puebla; en TRIBUNA estaremos atentos a cualquier actualización oficial.

Asimismo, en días pasados también fueron aprehendidos Jesús 'N' y María 'N'. En el primer caso, un juez dictó prisión preventiva oficiosa, la cual cumple en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México. En cuanto a la segunda, bajo los mismos delitos, las autoridades lograron que se le impusiera prisión preventiva en el CEFERESO No. 16, ubicado en el estado de Morelos.

