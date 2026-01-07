Reportan desaparición de agente de la Policía Municipal en Navolato; iba saliendo de su turno

Navolato, Sinaloa.- Durante la tarde-noche del martes 6 de enero de 2026 se reportó la privación de la libertad de un elemento de la Policía Municipal de Navolato. La noticia fue dada a conocer por sus familiares, quienes acudieron ante la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa para denunciar la desaparición de su ser querido. La ficha de búsqueda se difundió a través de redes sociales, por lo que se solicitó la colaboración por parte de la ciudadanía.

De acuerdo con la información oficial, el oficial fue identificado como Kevin Guadalupe 'VR.', de 24 años de edad, originario de dicho municipio y vecino en la comunidad de El Vergel. El agente estaba regresando a su domicilio luego de terminar sus labores en la mañana de ayer, alrededor de las 07:00 horas, cuando se perdió contacto con él presuntamente a las afueras de la caseta de la corporación policíaca municipal de Navolato.

Se describió que vestía el uniforme de la policía municipal al momento de ser privado ilegalmente de su libertad, y de quien hasta el momento de la redacción de la nota sigue sin conocerse su paradero", explicó el portal de noticias Línea Directa.

Cabe mencionar que otros dos oficiales de la Policía Municipal de Culiacán cuentan con activa la ficha por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda. El reporte oficial señala que los afectados, identificados como Jesús Abigail 'N.', de 34 años, y Josué David 'N.', de 21 años, quienes habrían sido 'levantados' por sujetos armados cuando se movilizaban sobre la carretera que conecta el poblado Buenos Aires con la sindicatura de San Pedro.

Martes violento en Sinaloa

Con respecto a la jornada violenta que se vivió a lo largo del martes 6 de enero de 2026 en Sinaloa, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó que se expidieron cinco carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, con un total de ocho personas privadas de la vida en Sinaloa. En su informe diario, la dependencia estatal detalló que uno de estos casos se registró en una taquería de la colonia Guadalupe, al oriente de Culiacán, en donde dos hombres fueron ejecutados a balazos.

Fuente: Tribuna del Yaqui