Se registra explosión en negocio de comida de Durango; cuatro personas sufren quemaduras

Durango, Durango.- La mañana de este miércoles 7 de enero de 2026 ocurrió una explosión derivada de una fuga de gas en un negocio de venta de gorditas que se encuentra en el Centro Histórico de la ciudad de Durango, Durango. El siniestro se registró en la esquina de las calles Bruno Martínez y Pino Suárez, en donde se reportó que cuatro personas resultaron lesionadas, por lo que se generó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencias.

De acuerdo con información proporcionada por El Sol de Durango, Francisco Cisneros, comandante operativo de la Dirección Municipal de Protección Civil (DMPC), explicó el local como local fijo y también cuenta con varios puestos ambulantes para la venta de dicho platillo, los cuales están situados en diferentes partes del primer cuadro de la ciudad. También indicó que cada uno de estos puestos utilizaban cilindros de gas LP para mantener los alimentos calientes.

Testimonios de las empleadas del lugar señalan que, al intentar retirar uno de los cilindros desde un carrito al interior del local, el tanque se cayó al suelo y fue en ese momento que se originó una fuga de gas considerable. El gas acumulado entró en contacto con una fuente de ignición, lo cual derivó en la explosión al interior del inmueble, dejando a cuatro trabajadoras afectadas con quemaduras de segundo grado, que oscilan entre el 40 y el 80 por ciento de la superficie corporal.

Paramédicos se movilizaron rápidamente a la ubicación y le brindaron atención prehospitalaria a las víctimas, a quienes posteriormente trasladaron a diferentes centros médicos de la localidad. Según los datos que brindaron las autoridades competentes, una de las mujeres fue identificada como María 'N.', 65 años de edad, quien fue trasladada de urgencia hacia el Hospital General 450, presentando quemaduras en un 70 por ciento de su cuerpo.

Otra afectada fue identificada como Antonia 'N.', de 65 años, quien contaba con quemaduras en su rostro y está recibiendo atención médica en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Por su parte, Carmen 'N.' fue internada en otra unidad del IMSS con el 50 por ciento de su cuerpo quemado. María 'N.' es otra de las víctimas, quien tiene quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo y también está en una clínica del Seguro Social.

