Sustraen a niño de 2 años de su domicilio al norte de Sonora; Fiscalía activa Alerta Amber

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) emitió este miércoles una ficha de búsqueda activando el protocolo Alerta Amber, con el objetivo prioritario de localizar al menor Ezequiel Antonio Sánchez Hernández. La alerta se difundió en redes sociales tras reportarse la sustracción del niño de 2 años de edad en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

De acuerdo con los datos asentados en la cédula de identificación proporcionada por las autoridades estatales, los hechos tuvieron lugar el día 4 de enero de 2026. El reporte indica que el menor fue visto por última vez en el interior de su domicilio situado en la colonia Aeropuerto de la mencionada ciudad fronteriza. La autoridad especifica que el infante fue sustraído de su hogar en dicha fecha y, hasta el momento, se desconoce su paradero, situación que provocó la movilización de los mecanismos de búsqueda de personas.

Para facilitar su identificación y colaboración por parte de la ciudadanía, la ficha describe a Ezequiel Antonio Sánchez Hernández como un niño nacido el 19 de abril de 2023. Sus características físicas son tez blanca, complexión media, una estatura de 97 centímetros y un peso aproximado de 30 kilos. Sus rasgos faciales se componen de cara redonda, ojos de tamaño mediano, cejas semipobladas, nariz chica y boca chica, además de tener cabello lacio de color castaño.

El documento oficial señala que, al momento de la emisión de la alerta, se desconocen señas particulares visibles o la descripción de la vestimenta que portaba el día de los hechos. Las autoridades han determinado que, dadas las circunstancias específicas de la desaparición y la vulnerabilidad inherente a su corta edad, se considera que la integridad física de la persona ausente pudiera encontrarse en peligro o ser víctima de la comisión de un delito. Por tal motivo, se solicita la colaboración de la sociedad civil para la difusión masiva de esta información.

Cualquier persona que posea datos veraces y útiles que puedan contribuir a dar con la ubicación de Ezequiel Antonio Sánchez Hernández, se le insta a comunicarse de inmediato a los canales oficiales de la Fiscalía. El número habilitado para recibir información es el (662) 289 88 00, extensión 15701. De igual manera, se encuentra disponible la línea de emergencias 911 para realizar reportes las 24 horas del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora