Tenía 23 años y era elemento de la Guardia Nacional: En Acapulco, localizan muerta a Dalila

Acapulco, Guerrero.- La madrugada de este martes 6 de enero, elementos de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno desplegaron un amplio operativo en el libramiento norte de Acapulco, en el estado de Guerrero, luego de que se reportara el hallazgo de una mujer sin vida. Más tarde, se confirmó que se trataba de una agente de la Guardia Nacional; era originaria del Estado de México (Edomex) y tenía solo 23 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el martes 6 de enero de 2026, en plena celebración del Día de Reyes, alrededor de la 1:05 horas, tiempo local. cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-5) detectó, a través del sistema de videovigilancia, la presencia del cuerpo tirado en el estacionamiento ubicado entre Bajos del Ejido y Los Órganos de Juan R. Escudero, una zona de tránsito que conecta distintos puntos al norte del puerto.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades del estado de Guerrero no han compartido más detalles sobre este crimen. Foto: Facebook

Al recibir la alerta, autoridades de seguridad se trasladaron al sitio para verificar la situación. En el lugar confirmaron que se trataba de una mujer, quien ya no contaba con signos vitales y contaba con una herida presuntamente producida por proyectil de arma de fuego. De inmediato, la zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y de la Agencia Ministerial para iniciar con las diligencias correspondientes.

Más tarde, se confirmó que la víctima fue identificada como Dalila M. A., de 23 años de edad, originaria del municipio de Zumpahuacán, en el Edomex, quien era un elemento de la Guardia Nacional. Asimismo, se detalló que al exterior del cuartel de la Guardia Nacional, específicamente en el área del estacionamiento y entre unidades oficiales, personal investigador localizó un arma de fuego calibre 9 milímetros, un casquillo percutido y un teléfono celular.

Todas las evidencias fueron levantadas por personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero (FGE) para integrarlos a la nueva carpeta de investigación. En tanto, el cuerpo de la oficial fue trasladado por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

Las autoridades informaron que las indagatorias continúan abiertas con el objetivo de esclarecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades. Hasta ahora, no hay reportes de detenidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui