Tragedia en Ciudad Obregón: Tras días de luchar por su vida, fallece menor víctima de incendio en la colonia Leandro Valle

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras varios días luchando por su vida a causa de las graves quemaduras que sufrió durante el incendio registrado en la colonia Leandro Valle el pasado sábado 3 de enero de 2026, en la comisaría de Esperanza, falleció el menor Jorge Eliobet, de 13 años de edad, la tarde de este miércoles en Ciudad Obregón. La noticia la confirmó Marco Tamayo, presidente del Club Shriners Sur Sonora, en charla con TRIBUNA.

El deceso fue reportado alrededor de las 15:00 horas, mientras el adolescente permanecía internado en el IMSS-Bienestar. Jorge Eliobet era uno de los niños que recibirían atención especializada por parte del Hospital Shriners, institución que había gestionado su traslado aéreo a Sacramento, California, para brindarle tratamiento gratuito; sin embargo, debido a complicaciones en su estado de salud, los médicos determinaron que permaneciera en Ciudad Obregón hasta lograr una mejoría.

Tristemente, el menor perdió la vida justo cuando el equipo médico del Hospital Shriners se encontraba listo para realizar el traslado. Así lo confirmó Marco Tamayo, presidente del Club Shriners Sur Sonora, quien lamentó el fallecimiento del adolescente. Jorge Eliobet era hermano mayor de Ángel Mateo, de 12 años, otro de los menores lesionados en el incendio, quien fue trasladado a la ciudad de Hermosillo en una unidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para recibir atención médica.

A través de redes sociales, vecinos de la colonia Leandro Valle expresaron su pesar por la pérdida y manifestaron su solidaridad con la familia del menor. En un mensaje difundido en un grupo comunitario de Facebook, habitantes del sector lamentaron profundamente el fallecimiento y convocaron a la comunidad a unirse para brindar apoyo en este difícil momento.

"Hoy nuestro corazón está hecho pedazos y nos unimos para acompañar a su familia en este momento tan duro. No hay palabras que puedan sanar una pérdida tan grande, pero sí podemos estar presentes y mostrar apoyo", se lee en la página de Facebook 'Esperanza mi pueblo'. El incendio ocurrió el pasado sábado 3 de enero y dejó a varios integrantes de una familia con lesiones de gravedad. Autoridades y cuerpos de emergencia continúan dando seguimiento al caso, mientras la comunidad permanece unida en torno a los afectados.

