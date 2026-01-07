Tragedia en Coahuila: Muere mujer y otra resulta lesionada tras volcarse en la Saltillo–Torreón

San Pedro, Coahuila.- La tarde del martes 6 de enero de 2026 se registró un accidente automovilístico, tipo volcamiento, sobre la carretera Saltillo–Torreón, dejando como saldo a una mujer sin vida y a otra persona con lesiones de consideración, luego de que una camioneta Ford F-150, color gris se saliera del camino y terminara volcada. El fatal percance se suscitó a la altura del municipio de San Pedro, Coahuila, hasta donde arribaron corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:38 horas, cuando el Sistema Estatal de Emergencias del 911 recibió el reporte acerca de una volcadura sobre el tramo Paila–La Cuchilla, más específicamente en el kilómetro 175. A su llegada, paramédicos de Cruz Roja Mexicana confirmaron que una de las tripulantes, identificada como Dora Escareño Soto, ya no contaba con signos vitales.

La unidad automotriz quedó fuera de la cinta asfáltica, mientras que la fémina fallecida se encontraba prensada entre los fierros por lo que fue necesaria la intervención de personal de Protección Civil. Con la ayuda de un equipo hidráulico especializado, los socorristas consiguieron liberar el cuerpo de la fallecida. Otra mujer que viajaba como acompañante, identificada como Reina Viesca Escareño, resultó gravemente lesionada a causa del siniestro.

Reina fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada de urgencia a un hospital, donde recibe atención médica especializada y se encuentra bajo supervisión de los especialistas. Elementos de la Guardia Nacional división Caminos acudieron para resguardar la zona, abanderar la vialidad y realizar el peritaje correspondiente, con la intención de poder establecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades en el caso.

Debido a la posición en la que quedó la camioneta, una grúa particular se presentó en el sitio para remolcarla. Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila tomó conocimiento de los hechos y ordenó el traslado del cuerpo de la mujer fallecida al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley. Hasta el cierre de esta publicación, no se han informado las causas exactas que provocaron la salida de camino y posterior volcadura.

