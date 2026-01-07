Tras las rejas: Detienen a Pedro 'N' por violentar y amenazar a su pareja al norte de Sonora

Santa Ana, Sonora.- Un sujeto identificado como Pedro 'N' fue arrestado y vinculado a proceso, como presunto responsable del delito de violencia familiar cometido en perjuicio de Refugio Guadalupe 'N', con quien sostuvo una relación de concubinato. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detalló que el crimen sucedió en el municipio de Santa Ana, donde el acusado supuestamente amenazó a su pareja sentimental.

Durante la audiencia, el órgano jurisdiccional evaluó las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Al considerar que existe un riesgo para la seguridad de la víctima, el juez de control determinó imponerle prisión preventiva justificada como medida cautelar. Asimismo, la autoridad judicial estableció un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el cual ambas partes podrán aportar mayores datos al caso.

La carpeta de investigación, la cual fue integrada bajo los protocolos de perspectiva de género, detalla que los hechos ocurrieron el pasado 1 de enero. Según el reporte, el imputado se presentó en el domicilio de la afectada, situado en la colonia Santa Cecilia. Estando en el exterior del inmueble, Pedro 'N' habría incurrido en actos de violencia verbal y emocional, utilizando amenazas e intimidaciones con el objetivo de ejercer control y dominio sobre la víctima.

Asimismo, las indagatorias revelaron un patrón de conducta agresiva por parte del señalado. Se documentó un antecedente fechado el 8 de agosto de 2025, instancia en la que presuntamente se realizaron amenazas graves contra la misma persona, lo que refuerza la hipótesis de una violencia reiterada. La Fiscalía de Sonora dijo que con este resultado "reafirma su compromiso de investigar y perseguir con firmeza los delitos que atentan contra la integridad y la seguridad de las familias, garantizando la protección de las víctimas y el acceso efectivo a la justicia".

Por violencia familiar, en Santa Ana, FGJES obtiene vinculación a proceso para Pedro “N”



Santa Ana, Sonora, 7 de enero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación y el órgano jurisdiccional vinculó a proceso a Pedro “N”, por el… pic.twitter.com/rKRSarsCAa — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora