Ubican a vehículo que atropelló y lesionó a perros en Cananea; FGJES mantiene investigación

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que mantiene abierta una investigación por el delito de maltrato y crueldad animal por un caso ocurrido en el municipio de Cananea, Sonora, donde un conductor atropelló de forma intencional a varios perros. El momento, registrado en calles de la colonia Valle del Cobre, quedó captado por una cámara de vigilancia y el video posteriormente se difundió en redes sociales.

Francisco Moreno Cruz y Ramón Tadeo Gradías, vicefiscal de Investigaciones y vicefiscal regional, respectivamente, declararon que los hechos se suscitaron el pasado jueves 1 de enero de 2026, por lo cual se dio inicio con la carpeta de investigación. Como resultado de la acciones implementadas, las autoridades estatales lograron identificar el vehículo involucrado, además de que han cumplimentado diversas diligencias para el esclarecimiento del caso.

Ambos funcionarios indicaron que se están recabando los testimonios de testigos oculares, mismos que serán determinantes para poder identificar al automovilista responsable, ya que a través de las imágenes no es posible apreciar claramente quién es el agresor. Asimismo detallaron que el caso se encuentra en fase avanzada y se espera su judicialización en las próximas horas. Hasta el momento se ha confirmado que tres caninos resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad.

FGJES informa: se investiga caso de maltrato animal en Cananea



Cananea, Sonora, 6 de enero de 2026.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que mantiene abierta una carpeta de investigación por el delito de maltrato animal, derivado de hechos… pic.twitter.com/o6oywkinwr — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 7, 2026

De acuerdo con lo establecido en la ley, el delito de maltrato y crueldad animal puede llegar a alcanzar penas de uno a dos años de prisión, sentencia que puede aumentar de dos a cuatro años si se acredita que la conducta puso en riesgo la vida de los animales. En redes sociales se atribuyó la responsabilidad a una persona en particular, aunque las autoridades aclararon que esa información no tiene validez legal.

Se hizo énfasis en que la identificación del probable responsable de este atroz hecho deberá sustentarse en pruebas formales, principalmente mediante el testimonio de testigos presenciales. Los dos funcionarios estatales explicaron que la unidad automotriz se encuentra plenamente identificada y que las indagatorias ahora se centran en acreditar la responsabilidad del conductor, para posteriormente llevar el caso ante la autoridad judicial.

Fuente: Tribuna del Yaqui