Van tras los responsables del triple asesinato en Estación Corral; ofrecen 1mdp de recompensa

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) intensificó las acciones para lograr el esclarecimiento de los hechos violentos registrados el pasado 1 de enero en el municipio de Cajeme. Como medida, la institución emitió dos fichas de búsqueda y anunció una recompensa económica dirigida a cualquier ciudadano que aporte información veraz, útil y eficaz para la captura de los individuos vinculados al caso.

Los sujetos están identificados como Édgar Duarte Montalvo y Jesús Enrique Ávila Navarro. Las autoridades estatales ofrecen una suma de hasta 500 mil pesos por cada uno de ellos, lo que suma una bolsa total de 1 millón de pesos, con el objetivo de facilitar su localización y posterior detención. Ambos son señalados como los presuntos responsables del delito de homicidio calificado en perjuicio de tres personas.

El crimen ocurrió durante baile en la localidad de Estación Corral. Según los informes derivados de las carpetas de investigación, el ataque armado no fue un acto aleatorio, sino que responde a una confrontación directa entre grupos delictivos antagónicos que operan en la región. Las indagatorias establecen que, de las tres personas privadas de la vida, una era considerada un objetivo prioritario para los agresores.

Mientras que las otras dos víctimas fueron identificadas como presuntos colaboradores del primero. De la misma manera, el saldo del evento reportó a cinco personas con lesiones de diversa consideración. Las autoridades sanitarias y de seguridad han confirmado que todos los heridos recibieron atención médica oportuna y actualmente se encuentran fuera de peligro, recuperándose de las heridas sufridas durante el suceso.

Como parte de la respuesta de la Fiscalía de Sonora, en coordinación con otras fuerzas de seguridad, se han desplegado múltiples operativos y ejecutado órdenes de cateo en diversos puntos estratégicos. Estas diligencias han arrojado resultados tangibles, incluyendo la detención de otros individuos presuntamente relacionados con la logística de dicha agresión armada, así como el aseguramiento de material ilícito.

Entre los objetos confiscados se encuentran dosis de narcóticos, armamento, cargadores, equipos de radiocomunicación, vestimenta táctica y un vehículo automotor. Finalmente, la FGJES hizo un llamado a la sociedad civil para colaborar con las autoridades. Se garantiza total confidencialidad y protección a la identidad de quienes decidan proporcionar datos que permitan llevar a los responsables ante la justicia y cerrar este capítulo de violencia en la comunidad de Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora