VIDEO: Chofer se mete con todo y vehículo a tienda de Hermosillo; viajaba una familia entera

Hermosillo, Sonora.- Un accidente de tránsito en el que un vehículo se estrelló contra una tienda conveniencia tuvo lugar la noche de ayer martes en el sector oriente de la ciudad de Hermosillo. Los hechos ocurrieron en un Oxxo ubicado en el bulevar Mazón López y la calle Ojuelos, dentro de la colonia Café Combate. Una camioneta de color gris, en la cual se trasladaba una familia, perdió el control e impactó contra la entrada principal del establecimiento.

La vagoneta de la marca Nissan de color blanco, quedó completamente en el interior del inmueble, donde finalmente detuvo su marcha. A pesar de lo aparatoso del accidente y los daños materiales visibles en la fachada y el área de ventas, las autoridades confirmaron que no hubo registro de personas lesionadas. Tanto los ocupantes del vehículo como los empleados que se encontraban laborando en el turno nocturno resultaron ilesos tras la colisión.

Elementos del departamento de Tránsito Municipal de Hermosillo acudieron al sitio para tomar nota de lo sucedido y asegurar el área. No obstante, los agentes informaron que no fue necesaria una intervención mayor por parte de la autoridad, debido a que el conductor y propietario de la unidad asumió la responsabilidad total de los hechos. La resolución para la reparación del daño se realizó mediante un acuerdo entre particulares.

La situación quedó bajo la gestión de los ajustadores de las compañías aseguradoras, tanto del vehículo involucrado como de la cadena comercial, quienes se encargarán de evaluar la cuantía de las afectaciones y coordinar las reparaciones correspondientes a la infraestructura del negocio.

Este tipo de sucesos no son aislados en la región, ya que la tarde de este miércoles 7 de enero, se reportó un accidente similar en una tienda Oxxo en la colonia Constitución, de Navojoa. En esta ocasión, una conductora adulta mayor, al parecer por confusión de pedales al intentar estacionarse, terminó por chocar e ingresar con su camioneta al interior del establecimiento. Dicho evento también requirió la llegada de autoridades locales y cuerpos de emergencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui