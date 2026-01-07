VIDEO: Tortillería y carnicería sufre incendio en la colonia Sonora, de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este miércoles 7 de enero, se registró una movilización de los servicios de emergencia en el sector sur de Ciudad Obregón, tras el reporte de un incendio a las afueras de un establecimiento comercial. Los hechos ocurrieron en la carnicería y tortillería Carquín, negocio ubicado en la esquina de las calles Coahuila y Ramón H. Olivarría, perteneciente a la colonia Sonora.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el fuego se originó en el área del asador, el cual se encuentra situado sobre la banqueta, frente al inmueble. Afortunadamente, la situación fue controlada de manera oportuna por el propio personal del establecimiento antes del arribo de las unidades de emergencia. Los trabajadores reaccionaron rápidamente utilizando dos extintores para sofocar las llamas.

Al momento de la llegada de los elementos del Cuerpo de Bomberos de Cajeme, el siniestro ya se encontrara prácticamente extinguido. Posteriormente, Víctor Manosalvas Mena, comandante del departamento de Bomberos en Ciudad Obregón, ofreció detalles técnicos sobre las posibles causas del incidente. Tras la inspección correspondiente, informó que el fuego inició en la campana del sistema de extracción.

La autoridad señaló que la estructura presentó un desprendimiento del motor, situación que se atribuye presuntamente a una falta de mantenimiento, lo que provocó el inicio del fuego. Es importante destacar que no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones mayores al resto del inmueble, limitándose el hecho a daños materiales en el equipo mencionado. Los elementos de bomberos procedieron a realizar las revisiones finales para descartar cualquier riesgo.

Fuente: Tribuna del Yaqui