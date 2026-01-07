Voraz incendio en taller de Ciudad Obregón causa pánico y moviliza al Heroico cuerpo de Bomberos

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este martes 6 de enero, en plena celebración de Día de Reyes 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un operativo de atención y auxilio en la colonia Sochiloa, en Ciudad Obregón, luego de que se reportara un voraz incendio al interior de un inmueble utilizado como taller de reparación de elevadores. No se reportaron víctimas por este siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Luis Monzón y Hermanos Talamantes, donde alrededor de la medianoche se recibió el aviso al Servicio de Emergencia sobre un siniestro en un establecimiento de giro industrial. Al sitio acudieron de inmediato elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Cajeme, así como personal de la Policía Municipal de Cajeme, quienes acordonaron el área para facilitar las labores de atención.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron la noche de este martes. Foto: Internet

Al arribar, los bomberos iniciaron maniobras para controlar y sofocar el fuego, el cual se concentró principalmente en el interior del taller. De manera preventiva, las autoridades evacuaron el perímetro cercano y realizaron una inspección del inmueble, luego de que en un primer momento se manejara la versión de que una persona adulta mayor se encontraba dentro del lugar al momento del incendio.

Sin embargo, tras la revisión correspondiente, esta información fue descartada por los cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que no había personas atrapadas ni lesionadas a consecuencia del incendio. Las labores de extinción se extendieron por varios minutos, hasta que el fuego fue controlado en su totalidad, evitando que se propagara a negocios o viviendas aledañas.

#Sonora | Tránsito Municipal de Hermosillo reporta baja de más del 20% en los accidentes viales uD83DuDE98https://t.co/dEYkn6CWCD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 7, 2026

Elementos de la Policía Municipal permanecieron en el sitio para brindar apoyo y mantener el orden, mientras que el personal de Bomberos realizó trabajos de enfriamiento y revisión de posibles riesgos estructurales. Hasta el momento, no se han reportado daños a terceros ni pérdidas humanas; únicamente se registraron afectaciones materiales dentro del inmueble.

Fuente: Tribuna del Yaqui