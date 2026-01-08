ACCIDENTE en Ciudad Obregón: Choque entre particulares moviliza a las autoridades

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este miércoles, un nuevo accidente vehicular en Ciudad Obregón (la cabecera municipal de Cajeme) volvió a movilizar a elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y personal de Servicios de Emergencia: se trató de un fuerte choque entre dos unidades particulares, las cuales colisionaron de frente. Autoridades señalaron que este siniestro no dejó heridos ni víctimas mortales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, miércoles 7 de enero de 2026, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, sobre la calle Guerrero y la prolongación Calzada Ostimuri, frente al Parque Infantil Ostimuri, en la zona oriente de Ciudad Obregón. En ese punto, los conductores de dos vehículos particulares (ambos modelos recientes) se impactaron de frente.

El accidente, por fortuna, no dejó heridos ni víctimas mortales. Foto: Facebook

De inmediato se dio aviso a las autoridades a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron oficiales de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal de la Guardia Nacional. También se hicieron presentes familiares de los involucrados, quienes comenzaron a dialogar previo a la llegada de los agentes de Tránsito, los encargados de realizar el deslinde del siniestro.

Debido a que este choque no dejó heridos ni víctimas mortales, no fue necesario el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Durante varios minutos, la zona estuvo resguardada por oficiales de la Policía Municipal, quienes tomaron testimonios de los involucrados para realizar el Informe Policial Homologado (IPH). No se especificó si alguno sería turnado al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Respecto a las causas del siniestro, estas aún no han sido reveladas a medios de comunicación. Solo trascendió, de manera extraoficial, que los involucrados chocaron de frente, ya que intentaron cruzar la vialidad al mismo tiempo; no se especificó si alguno circulaba a exceso de velocidad en la mencionada ruta.

En redes sociales, vecinos de la zona señalaron que ese punto de Ciudad Obregón carece de señalización para automovilistas y que los responsables de los siniestros serían las autoridades. ¿Qué piensas?

