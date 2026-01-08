Accidente en el Valle del Yaqui: Vehículo termina dentro de canal tras chocar contra tráiler

Ciudad Obregón, Sonora.- Un accidente vehicular se registró la tarde de este jueves 8 de diciembre, en las inmediaciones del Valle del Yaqui, municipio de Cajeme. Los hechos ocurrieron en el cruce de la Calle 600 y Meridiano, un punto conocido por su afluencia vehicular y múltiples choques. A pesar de lo aparatoso del encontronazo, en el que un vehículo cayó a un canal, se confirmó que no hubo pérdidas humanas que lamentar.

El reporte a los números de emergencia se realizó alrededor de las 15:30 horas, alertando sobre un choque entre un vehículo de carga pesada y un automóvil sedán. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el accidente se produjo por un corte de circulación. Se estableció que el tráiler se desplazaba en dirección de oriente a poniente cuando ocurrió el impacto con un automóvil de la marca Volkswagen en color plata.

El impacto provocó que el vehículo menor perdiera el control. Antes de precipitarse al canal de riego adyacente, el sedán golpeó un puesto comercial semifijo ubicado en dicho cruce, el cual es atendido por mujeres y se dedica a la venta de empanadas y verduras. Afortunadamente, las comerciantes no resultaron lesionadas tras el impacto en su lugar de trabajo, reportándose únicamente daños materiales en la estructura de madera.

Posteriormente, el automóvil terminó dentro del agua, con aproximante 1 metro de profundidad en ese momento. El conductor, un masculino que viajaba solo, logró salir del vehículo por su propia cuenta antes de que los servicios de rescate llegaran. Al ser valorado por los paramédicos que acudieron para prestar ayuda, se confirmó que no presentaba lesiones de gravedad, registrando solamente algunos golpes contusos derivados del percance.

El tráiler involucrado en el accidente de tránsito

Al sitio acudieron elementos de Tránsito Municipal de Cajeme, quienes se hicieron cargo de asegurar la zona y realizar los procedimientos legales para el deslinde de responsabilidades entre las partes involucradas. Finalmente, fue necesaria la ayuda de una grúa para realizar las maniobras de extracción del automóvil del interior del canal.

Fuente: Tribuna del Yaqui