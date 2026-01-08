Agresión armada deja a una mujer ejecutada en calles de Guasave; le dispararon desde un carro

Guasave, Sinaloa.- La tarde de este jueves 8 de enero de 2026, una mujer resultó lesionada luego de ser víctima de un ataque armado y posteriormente perdió la vida mientras recibía atención médica en el Hospital IMSS No. 32 de Guasave, Sinaloa. Los primeros reportes indican que la víctima mortal se desplazaba a su centro de trabajo ubicado en la colonia Del Bosque. El violento hecho provocó la movilización de las autoridades de seguridad y cuerpos de emergencias.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 15:45 horas, cuando las corporaciones policíacas recibieron el reporte sobre una agresión a balazos sobre la calle Acacias, entre Heriberto Valdez y Adolfo López Mateos, a unas cuantas cuadras del Palacio Municipal. La hoy occisa fue identificada como Claudia 'N.', de 32 años de edad, de quien se dijo era trabajadora de la cafetería de un hotel ubicado en la misma vialidad.

Testigos señalaron que la mujer salía de su lugar de trabajo cuando fue interceptada por un masculino de complexión delgada y con el rostro cubierto, quien tras realizar las detonaciones se dio a la fuga a bordo de un automóvil con rumbo desconocido", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

#ÚltimahorauD83DuDEA8uD83DuDE94| Agreden a balazos a una mujer sobre la calle Acasias en Colonia del Bosque en #Guasave. pic.twitter.com/JERfy1flyX — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 8, 2026

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable informó que la fallecida estaba caminando por la calle Acacias, cuando un automóvil de color rojo se le emparejó. Desde el interior de la unidad automotriz, un sujeto armado le disparó en repetidas ocasiones para después emprender la huida con rumbo desconocido. Luego del ataque, la mujer cayó al pavimento y quedó tendida sobre la carpeta asfáltica gravemente herida.

Trascendió que la víctima presentó un impacto de bala en la cabeza y otro en el pecho. Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar y confirmaron que Claudia 'N.' ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Policía Municipal y de la Unidad de Género acordonaron el perímetro, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui