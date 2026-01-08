Agresión armada deja una persona lesionada al sur de Ciudad Obregón; reportan dos detenidos

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este jueves 8 de enero de 2026 se registró una agresión armada en calles de la colonia Campestre, en el sector sur de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, en donde se reportó una persona lesionada por proyectil de arma de fuego y presuntamente se concretó la detención de dos presuntos responsables. En el lugar se desplegó un intenso operativo de seguridad en el que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con información preliminar del caso, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:40 horas, cuando vecinos de la zona reportaron detonaciones de arma de fuego en un domicilio ubicado sobre la calle Melchor Ocampo, entre Zacatecas y Coahuila. Trascendió de forma extraoficial que en la citada residencia se realizaban actividades criminales; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades competentes hasta el momento.

Después de recibir el reporte vía radiofrecuencia, elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN) se movilizaron al sitio. Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana también se presentaron en el área para brindar la atención correspondiente a las víctimas, confirmando que una de ellas ya no contaba con signos vitales, mientras que otro lesionado fue trasladado a un hospital cercano.

Se registra agresión armada en la colonia Campestre, al sur de Ciudad Obregón.

Los elementos de las diferentes corporaciones policíacas desplegaron labores de búsqueda para poder encontrar a otros posibles implicados en este violento hecho. Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) también participó en las diligencias correspondientes, incluso se dijo que se aseguró un vehículo, en el cual presuntamente se desplazaban los atacantes. Se espera que el cuerpo de la persona asesinada sea trasladado a la sede del Servicio Médico Forense (Semefo).

Hasta el cierre de esta publicación, ninguna autoridad local o estatal ha confirmado el número de víctimas ni de personas detenidas, además se desconocen las identidades y datos generales de los civiles que se vieron involucrados en el suceso. Se espera que en las próximas se tenga un informe oficial por parte de las autoridades competentes y en TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización que surja.

Se presume que se registró la detención de dos presuntos responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui