Arrestan a sujeto armado al sur de Sonora; vecinos lo denunciaron tras escuchar disparos

Villa Juárez, Sonora.- Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), operando bajo el esquema de Mando Coordinado, concretaron la detención de una persona del sexo masculino en el municipio de Benito Juárez, Sonora. La intervención policial se dio tras una alerta ciudadana recibida a través de la línea de emergencias 911, en la cual vecinos reportaron haber escuchado disparos de arma de fuego.

Tras el reporte, las unidades de seguridad se desplegaron en la colonia Villa del Sol, de la comunidad de Villa Juárez, para verificar la situación. Durante el recorrido, los oficiales localizaron a un sujeto identificado como Carlos 'N', de 31 años de edad, a quien se le realizó una inspección corporal. Como resultado, se le encontró un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, así como un cargador abastecido con tres cartuchos útiles.

Posteriormente, tanto el individuo como el armamento fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica conforme a derecho. Las autoridades destacaron que este tipo de resultados son producto del reforzamiento en la estrategia de seguridad regional y la pronta respuesta a las denuncias de la ciudadanía.

Cabe mencionar que este jueves se informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de la Secretaría de Marina (Semar), efectuaron la aprehensión de una persona del sexo masculino en Ciudad Obregón. El sujeto fue detenido bajo el señalamiento directo por su presunta participación en los delitos de amenazas y extorsión en perjuicio de un establecimiento comercial de la colonia Centro.

Los hechos se registraron durante un recorrido de prevención y vigilancia que las fuerzas del orden efectuaban sobre las calles Miguel Alemán, entre Guerrero e Hidalgo. Durante el patrullaje, un ciudadano interceptó a las unidades oficiales para solicitar ayuda, alertando sobre una situación de riesgo dentro de un local. El denunciante informó a los oficiales que un individuo se encontraba al interior del negocio intentando hacer "cobro de piso".

