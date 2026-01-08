Arrollan a motociclista repartidor en calles del Centro de Ciudad Obregón; terminó hospitalizado

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este jueves 8 de enero de 2026 se registró un accidente vial en el sector Centro de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, en donde un motociclista resultó lesionado luego de ser arrollado por una Jeep Grand Cherokee, color negro y modelo reciente. Derivado del impacto, el conductor de la unidad ligera requirió ser trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 17:40 horas, sobre la avenida Miguel Alemán, entre las calles Yaqui y Mayo, una zona con alta circulación vehicular. Además de la persona afectada, cuya identidad se desconoce y de quien se dijo presta sus servicios a la plataforma digital DiDi, las unidades implicadas presentaron daños materiales de consideración luego del percance.

Luego de recibir el reporte, paramédicos de Cruz Roja Mexicana se movilizaron a la ubicación y le brindaron atención prehospitalaria al motociclista. Después de la respectiva valoración, el personal de la benemérita institución indicó que era necesario su traslado a un nosocomio de la localidad, aunque no se especificó la magnitud de las lesiones. Por su parte, agentes de Tránsito Municipal llevaron a cabo el peritaje correspondiente y el deslinde de responsabilidades.

Accidente vial deja a un motociclista lesionado sobre la avenida Miguel Alemán.

De forma constante, el Departamento de Tránsito Municipal, el cual está a cargo de Luis Rey Chávez Chávez, hace llamados a la prudencia al momento de circular por Ciudad Obregón y en sus alrededores. El mando policíaco ha reiterado la importancia de manejar con precaución, respetando los límites de velocidad y los señalamientos de tránsito. Sobre todo en esta temporada decembrina que acaba de pasar, donde se notó un incremento en este tipo de accidentes.

En otro suceso similar registrado el domingo 4 de enero, un motociclista también resultó lesionado tras chocar contra un automóvil Chevrolet Beat, color gris y modelo reciente, en el cruce de las calles Jalisco y Ejército Nacional, a la altura de la colonia Primavera. La víctima fue llevada a bordo de una ambulancia a un centro hospitalario, mientras que Tránsito Municipal se encargó de coordinar el tráfico y de las diligencias correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui