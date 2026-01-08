Asesinan a Carlos Castro, reportero de nota roja en Veracruz; lo acribillaron en restaurante

Poza Rica, Veracruz.- La noche de este jueves 8 de enero, el gremio periodístico de Veracruz sufrió una nueva pérdida con el asesinato del comunicador Carlos Castro. Los hechos tuvieron lugar en el interior de un establecimiento comercial ubicado en el municipio de Poza Rica, al norte de la entidad. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió mientras el periodista se encontraba dentro del restaurante llamado La Troguebirria.

Este negocio se localiza sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones, una zona concurrida de la ciudad. Testigos señalaron que sujetos desconocidos ingresaron al inmueble y abrieron fuego de manera directa contra Castro, para posteriormente huir del sitio con rumbo desconocido. Tras las detonaciones, las personas presentes en el establecimiento solicitaron el auxilio de los servicios de emergencia a través del número 911.

Al lugar arribaron paramédicos para brindar los primeros auxilios, sin embargo, a pesar de los esfuerzos se confirmó que el comunicador ya había muerto debido a la gravedad de las heridas sufridas. Elementos de seguridad pública procedieron a acordonar la zona para preservar la escena del crimen, permitiendo así que el personal de la Fiscalía General del Estado iniciara con el levantamiento de indicios y la apertura de la carpeta de investigación.

Hasta el momento de esta redacción, las autoridades estatales no han emitido una versión oficial detallada sobre los hechos ni se ha informado sobre detenciones relacionadas con este caso. Carlos Castro era un periodista reconocido en la región por su cobertura de la fuente policial (nota roja). Actualmente colaboraba con el medio digital Código Norte Veracruz y contaba con antecedentes laborales en el periódico Noreste.

Ante este suceso, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp) emitió un comunicado confirmando el homicidio y condenando enérgicamente el ataque. El organismo autónomo informó que ya se encuentra atendiendo la situación y exigió a la Fiscalía estatal y a las autoridades competentes que se actúe con celeridad.

Quienes integran este Organismo Autónomo exigen a las autoridades competentes que el caso sea investigado de manera exhaustiva y que se dé con los responsables conforme a derecho", señaló la institución.

Un dato relevante que ha trascendido a través de diversos medios de comunicación es que Carlos Castro contaba con antecedentes de riesgo. Se informó que, durante el año 2024, el periodista disponía de medidas de protección otorgadas por la misma Ceapp, debido a presuntas amenazas de muerte.

