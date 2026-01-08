Asesinato de Carlos Manzo: García Harfuch reporta avances y DETENCIONES en Michoacán

Cuernavaca, Morelos.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este jueves 8 de enero de 2026, realizada en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, compartió nuevos avances en la investigación por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, quien fue ultimado a tiros el pasado Día de Muertos 2025.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de Seguridad Federal confirmó la detención de líderes y operadores del grupo criminal señalado como responsable del homicidio del presidente municipal; el funcionario explicó que las acciones fueron encabezadas por el Gabinete de Seguridad y forman parte de la Estrategia de Seguridad en Michoacán.

Tras el lamentable homicidio de Carlos Manzo ocurrido el primero de noviembre del 2025 en Uruapan, las investigaciones han avanzado de manera sostenida en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, conforme al compromiso asumido públicamente", dijo el secretario.

García Harfuch confirma nuevas detenciones: Así avanza el caso

García Harfuch detalló que una de las detenciones más recientes ocurrió el 24 de diciembre de 2025, cuando fue asegurado Alejandro Baruc 'N', alias 'K' o 'Z', identificado como líder de una célula criminal con presencia en el municipio de Parácuaro, Michoacán. De acuerdo con las investigaciones, este individuo habría brindado apoyo logístico a uno de los implicados tras el homicidio del edil.

Asimismo, apuntó que, entre las acciones más relevantes, destaca la aprehensión de Jorge Armando 'N', alias 'El Licenciado', detenido en la ciudad de Morelia. Las autoridades lo identifican como uno de los líderes del grupo delictivo y presunto autor intelectual del asesinato del presidente municipal de Uruapan. Su captura fue resultado de labores de inteligencia y seguimiento, y representa un avance significativo en el esclarecimiento del caso.

Como parte de la misma investigación, se logró la detención de Ricardo 'N', quien se desempeñaba como taxista y presuntamente actuaba como enlace logístico de la organización criminal. Según el reporte oficial, este sujeto coordinaba movimientos y comunicación entre los integrantes involucrados directamente en el atentado.

Las autoridades también informaron sobre la detención previa de Jasiel Antonio 'N', alias 'El Pelón', capturado el 23 de noviembre de 2025 en Uruapan. De acuerdo con la información oficial, este individuo se encargaba de reclutar personas en centros de atención a adicciones, a quienes incorporaba como sicarios o distribuidores de droga.

El detenido enfrenta cargos por delitos contra la salud y cohecho, además de su presunto vínculo indirecto con el homicidio del alcalde.

Más implicados enfrentan procesos penales

A estas detenciones se suma la captura de Gerardo 'N', realizada el 9 de diciembre, señalado por colaborar de manera directa en el asesinato de Carlos Manzo. Con estas acciones, el Gobierno federal asegura haber identificado y desarticulado parte de la estructura responsable del crimen.

Omar García Harfuch subrayó que las detenciones representan un golpe relevante contra la violencia política en Michoacán y reiteró que las investigaciones continúan para llevar ante la justicia a todos los responsables.

