Ayuda de vecinos evitó tragedia: Cae sujeto que agredió brutalmente a su pareja en Sonora

Benjamín Hill, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este jueves sobre el arresto y la vinculación a proceso de Adrián Guadalupe 'N', quien figura como presunto responsable del delito de tentativa de feminicidio en perjuicio de una mujer identificada como Yadira 'N'. Tras la presentación de datos por parte del Ministerio Público, el juez de control determinó imponerle prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Los hechos que dieron origen a la causa penal ocurrieron durante la madrugada del pasado 1 de enero en una vivienda ubicada en la colonia San Fernando, de Benjamín Hill. Según consta en la carpeta de investigación, el imputado habría ejecutado actos de violencia física extrema y reiterada contra la afectada. El reporte indica que las agresiones fueron dirigidas a zonas vitales del cuerpo, evidenciando una intención clara de privar de la vida a la víctima.

La agresión no se limitó al interior del inmueble, pues a pesar de que la víctima logró escapar del domicilio para buscar refugio, el ataque continuó en la vía pública. Fue gracias a la ayuda de terceras personas que se logró interrumpir la agresión, evitando un desenlace fatal. Posteriormente, los dictámenes médico legales confirmaron que Yadira 'N' sufrió lesiones de consideración, las cuales son compatibles con los patrones de violencia feminicida.

Ante la gravedad de los acontecimientos y el riesgo que representa el acusado para la integridad de la víctima, el órgano jurisdiccional avaló la solicitud de la Fiscalía para mantener a Adrián Guadalupe 'N' recluido mientras continúan las indagatorias complementarias. Por último, la Fiscalía de Sonora señaló que con estas acciones reafirma su estrategia de cero tolerancia y persecución penal estricta en casos de violencia contra la mujer en la entidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora