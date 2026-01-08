Código Rojo en Acapulco: En plena vía pública, sicarios atacan a hombre de 32 años y huyen

Acapulco, Guerrero.- La violencia sigue al alza en el Puerto de Acapulco. La tarde de este miércoles, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado se movilizaron luego de que se reportara un nuevo ataque armado, el cual dejó una víctima herida que rápidamente fue trasladada a un nosocomio de la localidad. Aquí en TRIBUNA te compartimos todo lo que se sabe sobre el crimen.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este miércoles 8 de enero de 2026, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, cuando un trabajador del transporte público se encontraba sobre la avenida Adolfo López Mateos, en el fraccionamiento Las Playas, zona turística llamada Acapulco Tradicional. En ese punto, sujetos armados habrían realizado múltiples detonaciones en su contra, provocándole diversas lesiones por proyectil de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron la tarde-noche de este miércoles. Foto: Facebook

Testigos alertaron a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal y de la Policía Estatal, además de personal de la Guardia Nacional, quienes resguardaron la escena. También se hicieron presentes paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a la víctima.

El lesionado fue identificado como Arturo 'Z', de aproximadamente 32 años de edad, quien posteriormente fue trasladado a un centro hospitalario ubicado en el poblado de El Quemado, en la zona suburbana del puerto, donde quedó bajo observación médica. A la fecha de publicación de esta nota, su estado de salud no ha sido detallado por las autoridades.

En tanto, la escena del crimen fue entregada a personal de Servicios Periciales, quienes localizaron al menos cinco casquillos percutidos, presuntamente de un arma calibre 9 milímetros. Estos fueron asegurados como parte de la investigación que ya está en manos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero (FGE). Por estos hechos aún no se reportan personas detenidas en Acapulco, zona fuertemente afectada por la criminalidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui